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Tokat'ta altyapı kademeli güçleniyor: Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi'nde kapsamlı yenileme

Tokat Belediyesi, Yeşilırmak Mahallesi Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi'nde içme ve yağmur suyu hatlarını yenileyip asbestli boruları devre dışı bırakarak altyapıyı güçlendirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Elif Demir

Tokat'ta altyapı kademeli güçleniyor: Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi'nde kapsamlı yenileme

Çalışmanın kapsamı:

Tokat Belediyesi, Yeşilırmak Mahallesi Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi ve çevresinde yürüttüğü altyapı çalışmalarını tamamlamaya yakın. Projede öncelik, bölgedeki eski hatların yenilenmesi ve yağış anlarında su birikimini azaltmaya yönelik düzenlemelere verildi. Yapılan açıklamaya göre, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında bir dizi müdahale gerçekleştirildi.

Yapılan teknik müdahaleler:

Çalışmalarda asbestli içme suyu boruları devre dışı bırakıldı. Bölgede 318 metre içme suyu ana şebeke hattı ile 240 metre abone bağlantı hattı döşenirken, 21 abonenin bağlantısı yenilendi. Yağışlarda su birikimini azaltmak amacıyla toplam 325 metre yağmur suyu hattı ile 4 yeni baca yapıldı. Asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra ihtiyaç duyulan 12 noktaya yağmur suyu mazgalı yerleştirilmesi planlanıyor.

Kanalizasyon, yol ve yangın güvenliği çalışmaları:

Mevcut kanalizasyon hatlarında bakım ve onarım yapıldı; hatlar kombine vidanjörlerle temizlendi. Altyapı çalışmaları kapsamında Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi'ndeki yıpranmış asfalt kazınıp parke ve bordürlerin yenilenmesine başlandı ve caddede asfalt serimi sürüyor. Ayrıca yangınlara müdahale için Bosna Caddesi ile Kafeler Bölgesi girişine birer hidrant yerleştirildi.

Başkanın değerlendirmesi:

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yürütülen işlerin kentin altyapısını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Yazıcıoğlu, "Tokat’ımızın bugününü değil, yarınını da düşünüyor; şehrimizi sağlam temeller üzerinde geleceğe hazırlıyoruz" sözleriyle projenin uzun vadeli bakış açısını öne çıkardı.

TOKAT BELEDİYESİ, YEŞİLIRMAK MAHALLESİ SITKI ULAŞOĞLU CADDESİ VE ÇEVRESİNDE İÇME SUYU VE YAĞMUR...

TOKAT BELEDİYESİ, YEŞİLIRMAK MAHALLESİ SITKI ULAŞOĞLU CADDESİ VE ÇEVRESİNDE İÇME SUYU VE YAĞMUR SUYU HATLARINI YENİLEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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