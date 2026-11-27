Vali Avni Çakır için veda yemeği düzenlendi

Cumhurbaşkanı kararıyla Kütahya Valiliğine atanan Muş Valisi Avni Çakır onuruna kent merkezindeki bir restoranda veda yemeği düzenlendi. Programa çok sayıda davetli katıldı ve etkinlikte Çakır kentte geçen süreci değerlendirdi.

Çakır'ın veda konuşması

Programda konuşan Vali Avni Çakır, Muş'ta görev yaptığı 3 yılı aşkın sürenin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti. Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına, esnafa, iş insanlarına, vatandaşlara ve muhtarlara teşekkür etti.

Çakır konuşmasında çalışma anlayışından söz ederek şunları dile getirdi: 'Meslek hayatım boyunca hep öncelik verdiğim bir anlayışı Muş’ta da uygulamaya çalıştım. Öncelikle çalışma arkadaşlarıma sıcak, samimi ve içten bir çalışma ortamı oluşturmaya gayret ettim. İdarecilerin görevi, çalışma arkadaşlarının önünü açmak, onlara motivasyon ve moral vermek, ekipleri bir arada ve uyum içerisinde çalıştırmaktır. Vatandaşlarımızla ilişkilerimize gelince, hepimizin asli görevi vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğudur. Vatandaşımız sizi gördüğünde yüzü gülüyorsa, samimiyetle selam veriyorsa aslında görevinizi yerine getirmişsiniz demektir. Yaptığımız hizmetler, inşa ettiğimiz binalar elbette önemlidir. Ancak bunlardan daha önemlisi vatandaşın gözündeki, yüzündeki tebessümdür. Vatandaşlarımızın özel günlerine ve hassasiyetlerine saygı göstermeye, acılarını paylaşmaya, sevinçlerine ortak olmaya gayret ettik.'

Projeler ve il için yapılan çalışmalar

Çakır, Muş'un bir tarım ve hayvancılık şehri olduğuna vurgu yaparak ilin sanayi ve ticaret olanaklarının kısıtlı olduğunu, işsizlik sorununa dikkat çekti. Görev sürecinde tarım ve hayvancılık alanlarında hayata geçirilen projelerle üreticilerin yeni tekniklere yönlendirilmesine ve üretim kapasitelerinin artırılmasına çalışıldığını aktardı.

İlin ihtiyaçlarının karşılanmasında ilgili kurumlar ve paydaşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini söyleyen Çakır, devam eden projelerin tamamlanmasını temenni etti ve hemşehrilerinin gösterdiği samimi ilgi için teşekkür etti.

Programa katılım

Veda programına Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Çakır'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA KÜTAHYA VALİLİĞİNE ATANAN MUŞ VALİSİ AVNİ ÇAKIR İÇİN KENTTE VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ.