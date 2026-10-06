Dolar 49,1757 +0,12%
Euro 55,3551 +0,38%
Bist 12.358,45 -0,69%
Altın Gram 6.614,42 +0,64%
EUR/USD 1,1254 +0,27%
Brent Petrol 98,08 -2,23%
--°

Görme engelli vatandaştan sahte MHRS sitesinde 53 bin lira çalındı

Samsun'da 27 yaşındaki görme engelli Ali Akkılçık, sahte MHRS sitesine e-Devlet ile giriş yapıp 40 TL görünen ödemeyi yaparken kredi kartından 53 bin TL çekildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Görme engelli vatandaştan sahte MHRS sitesinde 53 bin lira çalındı

Olayın gelişimi:

Samsun'da bir kamu kuruluşunda çalışan 27 yaşındaki görme engelli Ali Akkılçık, devlet hastanesinden randevu almak için Google üzerinden MHRS araması yaptı. İlgili arama sonucu yönlendirildiği siteye e-Devlet ile giriş yaptıktan sonra, ekranda son altı ay içinde gitmediği randevulara ilişkin olarak yaklaşık 40 TL tutarında idari para cezası gösterildiğini gördü.

Akkılçık, gösterilen tutarı küçük bir ceza zannederek ödeme ekranına yöneldi ve kart bilgilerini girip işlemi onayladı. Ancak görme engeli nedeniyle bankadan gelen yüksek tutarlı işlem onaylarını doğru algılayamadı; sonuçta kredi kartından yaklaşık 53.000 TL tahsil edildi.

Siteyle ilgili tespitler ve mağdurun anlatımı:

Akkılçık, dolandırıcıların oluşturduğu sitenin resmi MHRS sayfasının birebir aynısı olduğunu belirtti. e-Devlet giriş ekranının da taklit edildiğini ifade ederek, "Tamamen resmi sitenin birebir aynısını kopyalamışlar" dedi. Bu kopya yapı nedeniyle normal kullanıcıların gerçek siteyle sahte siteyi ayırt etmesinin güç olduğunu vurguladı.

Mağdur, durumu fark eder etmez bankayla iletişime geçtiğini; aynı gün müşteri hizmetlerini arayarak işlemin şüpheli olduğunu bildirdiğini, bankanın kartı bloke ettiğini ancak ödenen tutarın iadesi konusunda olumlu dönüş almadığını söyledi. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Bankacılık tepkisi ve adli süreç:

Akkılçık, bankaya yazılı dilekçeler verdiğini, müşteri hizmetleriyle görüştüğünü ancak bankanın sorumluluğun müşteride olduğunu iddia ettiğini aktardı. Savcılığa yapılan başvurunun ve bankaya iletilen dilekçelerin sonucunu beklediğini belirtti.

Olay, erişim sağlanan sitenin sahte olması ve görme engelli kullanıcıların güvenlik uyarılarını yanlış algılayabilmesi nedeniyle özellikle hassas bir dolandırıcılık örneği olarak öne çıkıyor. Mağdur, hem bankadan hem de adli süreçten gelecek olumlu haberleri bekliyor.

Uyarılar ve alınabilecek önlemler:

Uzmanlar, resmi kurumlara erişim için bağlantıların doğrudan kurumun resmi adresi veya mobil uygulama üzerinden kullanılmasını, arama sonuçlarındaki bağlantılara şüpheyle yaklaşılmasını ve gelen doğrulama mesajlarının içeriğinin dikkatle okunmasını tavsiye ediyor. Görme engelli kullanıcıların bankacılık onaylarında yardımlaşma veya ek doğrulama yöntemleri talep etmesi, işlemler sırasında dikkatli olunması ve şüpheli bir durumla karşılaşıldığında derhal banka ve kolluk kuvvetlerine bildirim yapılması önem taşıyor.

Ali Akkılçık'ın yaşadığı olay, çevrimiçi hizmetlerde sahte sitelere karşı dikkat gerektirdiğini ve özellikle görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik kaynaklı risklerin somut sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

SAMSUN’DA GÖRME ENGELLİ BİR VATANDAŞ, HASTANE RANDEVUSU ALMAK İÇİN GOOGLE ÜZERİNDEN ULAŞTIĞI SAHTE...

SAMSUN’DA GÖRME ENGELLİ BİR VATANDAŞ, HASTANE RANDEVUSU ALMAK İÇİN GOOGLE ÜZERİNDEN ULAŞTIĞI SAHTE MHRS SİTESİNDE DOLANDIRICILARIN TUZAĞINA DÜŞTÜ. "40 TL İDARİ PARA CEZASI" ÖDEMESİ YAPTIĞINI SANARAK BANKA TARAFINDAN GÖNDERİLEN ONAY KODLARINI GİREN VATANDAŞIN KREDİ KARTINDAN YAKLAŞIK 53 BİN TL ÇEKİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaraland...
images

Başakşehir'de ortaokul olayında şüpheli kısa sürede yakalandı
images

Öğrenci hareketi büyüyor: Lens’te 15 yaşındaki genç elini kaybetti
images

Gazipaşa'da hafriyat alanında kol kazası: 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bingöl'de Ilıcalar mevkiinde bariyere çarpan hafif ticari araçta 1 kişi yaralandı

Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Kremlin uyardı: Litvanya'nın anayasa değişikliği bölgesel gerilimi tırmandırabilir

Saksonya-Anhalt'ta tarihi kırılma: AfD'li meclis başkanı göreve başladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi