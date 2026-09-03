Göz sağlığı okul başarısının görünmeyen belirleyeni

görme sağlığı neden önem taşıyor:

Uzmanlar, okul çağındaki çocukların görme sağlığının akademik başarı ve genel gelişimleri için hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Görme sorunları erken yaşta fark edilmediğinde, çocuğun ders başarısı, sosyal becerileri ve özgüveni olumsuz etkilenebiliyor. Bu tablo, çocuğun öğrenme yeteneğindeki gerçek durumu gizleyebiliyor ve yanlış değerlendirmelere yol açabiliyor.

Op. Dr. Ömer Faruk Tabar bu noktaya dikkat çekerek, 'Çocuğunun görme bozukluğunun farkında olmayan aileler, çocuklarının derslerdeki düşük başarı seviyelerini, öğrenme yeteneklerinin düşüklüğüne bağlıyor. Oysa çocuğun öğrenme kabiliyetinde bir eksiklik yok, iyi göremediği için derslerinden geri kalabiliyor. Göz bozukluğunda önlem alınmadığında, gözde tembellik başlıyor ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme kalitesini ciddi oranda etkiliyor' dedi.

erken belirtiler:

Tabar, görme bozukluğunu işaret edebilecek bulguları şöyle sıralıyor: göz kayması, çapaklanma, şişlik, bir gözü kapayarak bakma, gözlerini kısarak bakma, çok yakından okuma, okuduğu satırı atlama, televizyonu yakından izleme, düşük performans, baş ağrısı, dalgınlık, başı bir yana eğerek bakma, sık sık gözleri kaşıma ve 'bebek 3 aylık olmasına rağmen bakışları odaklayamamadır.' Ebeveynlerin bu tür davranışları gözlemlemeleri halinde geç kalmamaları öneriliyor.

tedavi ve muayene önerileri:

Uzmanlar, görme problemlerinin erken teşhis edilmesi halinde tedavi başarısının arttığını belirtiyor. Tabur, çocuğun tahtayı yeterince iyi görememesi, okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, bir gözünü daha öne alarak kitaba bakması, televizyonu yakından seyretmesi ve gözlerde sulanma gibi işaretlerin hekime başvurmayı gerektirdiğini ifade ediyor. Erken konulan teşhis, tedavi sürecinin çok daha kolay atlatılmasını sağlıyor.

hangi hastalıklar ve ne zaman muayene:

Çocuklarda en sık görülen sorunlar arasında göz tembelliği, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat yer alıyor. Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, okul öncesinde yapılacak basit bir göz muayenesinin mevcut görme azlığını, buna neden olan hastalıkları ve şaşılığı erken dönemde tespit edebileceğini belirtti. Bu nedenle düzenli göz muayenelerini ihmal etmemek, çocuğun hem eğitim hayatı hem de kişisel gelişimi için kritik önem taşıyor.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN GÖRME SAĞLIĞI, AKADEMİK BAŞARI VE GENEL GELİŞİMLERİ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPKEN GÖZ PROBLEMLERİ ERKEN YAŞLARDA TESPİT EDİLMEDİĞİNDE, ÇOCUĞUN ÖĞRENME YETENEĞİ, SOSYAL BECERİLERİ VE ÖZGÜVENİ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ OLUŞTURABİLİYOR.