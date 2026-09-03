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Amanos'a enduro ile çıkan ekip zirvedeki Türk bayrağını yeniledi

Osmaniye Zompçular Enduro ekibi, zorlu araziyi aşarak Zorkun Yaylası'ndaki 2.200 rakımlı Keldaz mevkisindeki yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:47

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Emre Koç

Amanos'a enduro ile çıkan ekip zirvedeki Türk bayrağını yeniledi

Amanos'a enduro ile çıkan ekip zirvedeki Türk bayrağını yeniledi

Osmaniye'de motosiklet tutkunları, her yıl olduğu gibi bu sezon da Amanos Dağları'ndaki Zorkun Yaylası'nın Keldaz mevkisine ulaşarak zirvedeki bayrağı yeniledi. Osmaniye Zompçular Enduro Motosiklet Ekibi üyeleri, zorlu arazi şartlarını aşarak zirvedeki doğa koşullarında yıpranan bayrağı indirip göndere yeni bayrağı çekti.

zirveye ulaşma mücadelesi:

Ekip, enduro motosikletleriyle yaklaşık 2.200 rakıma çıkarak dik yamaçlar ve engebeli patikalarda ilerledi. Katılımcılar dayanışma ve teknik becerilerini kullanarak Keldaz mevkisine ulaştı; yol boyunca karşılaşılan zorluklar ekip içi koordinasyon ve tecrübeyle aşıldı.

bayrağın yenilenmesi ve gelenek:

Zirvede bulunan yıpranmış Türk bayrağı, Osmaniye Belediyesi'nden temin edilen yeni bayrakla değiştirildi ve göndere çekildi. Ekip üyeleri, bayrağın zirvede dalgalanmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek 'Türk bayrağı her zaman zirvelere layıktır' diyerek bu geleneği sürdürme niyetlerini ifade etti.

Etkinlik, hem sporcular için bir başarı kaydı hem de yerel topluluk açısından sembolik bir dayanışma gösterisi olarak değerlendirildi.

OSMANİYE&#039;DE MOTOSİKLET TUTKUNLARI, HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA AMANOS DAĞLARI&#039;NDAKİ ZORKUN...

OSMANİYE'DE MOTOSİKLET TUTKUNLARI, HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA AMANOS DAĞLARI'NDAKİ ZORKUN YAYLASI'NIN 2 BİN 200 RAKIMLI KELDAZ MEVKİSİNE ENDURO MOTOSİKLETLERİYLE TIRMANARAK ZİRVEDEKİ TÜRK BAYRAĞINI YENİSİYLE DEĞİŞTİRDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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