Gözleri kapatarak sahada empati kurdular

Final Spor ve Nilüfer görme engellilerle aynı sahada buluştu

Bursa’da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Türkiye Basketbol 1. Ligi temsilcisi Final Spor oyuncuları gözlerini kapatarak paralimpik branşlardan goalball deneyimi yaşadı. Organizasyona ev sahipliği yapan karşılaşmada, Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu ve basketbolcular aynı sahayı paylaştı; amaç görme engelli bireylerin yaşadıklarına daha yakından tanık olmak ve empatiyi artırmaktı.

Etkinlikten notlar:

Normalde basketbol sahasında mücadele eden oyuncular, bu kez görme duyusu olmadan hareket etmenin zorluklarını ve takım içi koordinasyonun önemini deneyimledi. Sesli toplarla oynanan goalball’da sporcular topun çıkardığı sesi takip ederek pozisyon aldı; maç sırasında işitme duyusunun ve iletişimin önemi ön plana çıktı. Rekabetin geri planda kaldığı anlarda zaman zaman gülümseten, zaman zaman duygulandıran görüntüler ortaya çıktı; sporun birleştirici yönü etkinlik boyunca hissedildi.

Görme engellilerle dayanışma ve farkındalık:

Etkinlik, görme engelli bireylerin günlük yaşamdaki deneyimlerine dikkat çekerken, katılımcılar arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı güçlendirdi. Final Spor oyuncularının gözleri kapalı olarak sahada yer alması, takım içi iletişim ve dayanışmanın ne denli kritik olduğunu somutlaştırdı. Organizasyon, farklılıkların bir arada olmayı engellemediğini ve sporun toplumsal farkındalığı artırmadaki rolünü yeniden gösterdi.

sponsorun mesajı:

BURTOM Sağlık Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, kurumun açıklamasında toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten mutluluk duyulduğu belirtildi. Açıklamada, spora ve sporcuya destek ile engelleri aşan dayanışma çalışmalarına katkı sunulmaya devam edileceği vurgulandı.

Etkinlik, saha içinde yaşanan deneyimlerin ötesinde, toplumda empati kurmanın yollarına dair somut bir örnek sundu. Sporcuların aynı zeminde buluşması ve deneyim paylaşımı, görme engellilerin yaşadığı güçlükleri anlamada etkili bir araç olarak öne çıktı ve yerel düzeyde farkındalık yaratma hedefini gerçekleştirdi.

BURSA’DA 15 EKİM DÜNYA BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE, FİNAL SPOR OYUNCULARI GÖZLERİNİ KAPATARAK GOALBALL OYNADI. GÖRME ENGELLİ SPORCULARLA AYNI SAHAYI PAYLAŞAN BASKETBOLCULAR, ONLARIN DÜNYASINI DAHA YAKINDAN ANLAMAYA ÇALIŞIRKEN, MÜCADELEDE DOSTLUK VE DAYANIŞMA ÖN PLANA ÇIKTI.