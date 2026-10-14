Dolar 49,3863 +0,04%
Euro 55,3149 +0,10%
Bist 12.189,31 -0,50%
Altın Gram 6.615,75 -0,26%
EUR/USD 1,1193 -0,09%
Brent Petrol 106,07 +0,36%
--°

Gözleri kapatarak sahada empati kurdular

Bursa'da 15 Ekim'de Final Spor oyuncuları gözlerini kapatarak goalball oynadı; görme engellilerle sahada empati ve dayanışma öne çıktı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gözleri kapatarak sahada empati kurdular

Final Spor ve Nilüfer görme engellilerle aynı sahada buluştu

Bursa’da 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Türkiye Basketbol 1. Ligi temsilcisi Final Spor oyuncuları gözlerini kapatarak paralimpik branşlardan goalball deneyimi yaşadı. Organizasyona ev sahipliği yapan karşılaşmada, Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü sporcusu ve basketbolcular aynı sahayı paylaştı; amaç görme engelli bireylerin yaşadıklarına daha yakından tanık olmak ve empatiyi artırmaktı.

Etkinlikten notlar:

Normalde basketbol sahasında mücadele eden oyuncular, bu kez görme duyusu olmadan hareket etmenin zorluklarını ve takım içi koordinasyonun önemini deneyimledi. Sesli toplarla oynanan goalball’da sporcular topun çıkardığı sesi takip ederek pozisyon aldı; maç sırasında işitme duyusunun ve iletişimin önemi ön plana çıktı. Rekabetin geri planda kaldığı anlarda zaman zaman gülümseten, zaman zaman duygulandıran görüntüler ortaya çıktı; sporun birleştirici yönü etkinlik boyunca hissedildi.

Görme engellilerle dayanışma ve farkındalık:

Etkinlik, görme engelli bireylerin günlük yaşamdaki deneyimlerine dikkat çekerken, katılımcılar arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı güçlendirdi. Final Spor oyuncularının gözleri kapalı olarak sahada yer alması, takım içi iletişim ve dayanışmanın ne denli kritik olduğunu somutlaştırdı. Organizasyon, farklılıkların bir arada olmayı engellemediğini ve sporun toplumsal farkındalığı artırmadaki rolünü yeniden gösterdi.

sponsorun mesajı:

BURTOM Sağlık Grubu sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, kurumun açıklamasında toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten mutluluk duyulduğu belirtildi. Açıklamada, spora ve sporcuya destek ile engelleri aşan dayanışma çalışmalarına katkı sunulmaya devam edileceği vurgulandı.

Etkinlik, saha içinde yaşanan deneyimlerin ötesinde, toplumda empati kurmanın yollarına dair somut bir örnek sundu. Sporcuların aynı zeminde buluşması ve deneyim paylaşımı, görme engellilerin yaşadığı güçlükleri anlamada etkili bir araç olarak öne çıktı ve yerel düzeyde farkındalık yaratma hedefini gerçekleştirdi.

BURSA’DA 15 EKİM DÜNYA BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FARKINDALIK...

BURSA’DA 15 EKİM DÜNYA BEYAZ BASTON GÖRME ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN FARKINDALIK ETKİNLİĞİNDE, FİNAL SPOR OYUNCULARI GÖZLERİNİ KAPATARAK GOALBALL OYNADI. GÖRME ENGELLİ SPORCULARLA AYNI SAHAYI PAYLAŞAN BASKETBOLCULAR, ONLARIN DÜNYASINI DAHA YAKINDAN ANLAMAYA ÇALIŞIRKEN, MÜCADELEDE DOSTLUK VE DAYANIŞMA ÖN PLANA ÇIKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fırıncı esnafını ayakta tutma mücadelesi: maliyet baskısına karşı dayanışma çağr...
images

Vali Küçük arkeoloji müzesi inşaatında son durumu değerlendirdi
images

Gözleme dükkânıyla dört çocuğunu tek başına büyüten kadın, kiralık evde ayrımcıl...
images

Karabük'te gönüllülük ve tatbikatla afet bilinci güçlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çınarlıkuyu'da vatandaşın sesi: Hakan Şimşek talepleri not aldı

Karabük barosunda Sibel Şirin dönemi: yönetim kadrosu belirlendi

Bülbülzade Parkı davasında heyet değişikliği gerekçesiyle duruşma ertelendi

Kuzey Akım sabotajının ilk ceza duruşması Hamburg'da başladı

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı