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Gözpınar'da alacak-verecek kavgası silahlı çatışmayla sonuçlandı: 2 ölü, 5 ağır yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesi Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında alacak-verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 20:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gözpınar'da alacak-verecek kavgası silahlı çatışmayla sonuçlandı: 2 ölü, 5 ağır yaralı

Olay yeri ve gelişme:

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında akraba olan aileler arasında başlayan alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Bölgeden edinilen ilk bilgilere göre çatışmada çok sayıda kişi çatışmaya karıştı; olayın ayrıntıları jandarma ekiplerinin yapacağı incelemeyle netleşecek.

Can kaybı ve yaralıların durumu:

İlk belirlemelere göre çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar, bölge sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman’ın Beşiri ilçesi ve Batman merkezdeki hastanelere sevk edildi. Hastanelerden yapılan veya yapılan resmi açıklamalar henüz bildirilmedi.

Müdahale ve soruşturma:

Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve yetkililer, silah kullananların tespiti ile olayın nedenine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Resmi makamların açıklamaları bekleniyor.

SİİRT’TE ALACAK VERECEK MESELESİ SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 5 AĞIR YARALI

SİİRT’TE ALACAK VERECEK MESELESİ SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 5 AĞIR YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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