Elazığ'da asayiş uygulamaları yoğunlaştı: ay içinde 165 tutuklama

Elazığ'da eylül denetimleri ve operasyonların bilançosu

Elazığ Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yayımlanan Aylık Asayiş Bülteni, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasındaki denetim ve operasyonların özetini ortaya koydu. İl emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı sorumluluk bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda, ekipler kent genelinde çok sayıda olayla ilgilendi ve geniş kapsamlı arama-denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Yayımlanan verilere göre toplamda 2 bin 304 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 165 kişi tutuklandı. Bülten, hem olay bazlı müdahaleler hem de arananlara yönelik yakalamaların birlikte raporlandığını gösterdi.

olaylar ve yakalamalara ilişkin detaylar:

Eylül ayında il genelinde 1 bin 222 olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 989 şahıs yakalandı ve bu kişilerden 51'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yakalanması yönünde çalışmaların sürdüğü 49 şahsın bulunduğu bildirildi.

Ayrıca yürütülen arama ve denetim faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranması olan 1 bin 315 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi; bu kişilerden 114'ü tutuklandı. Kayıp olarak aranan 48 şahsın ise bulunduğu kaydedildi.

arama-denetim faaliyetleri ve ele geçirilenler:

Asayiş uygulamaları kapsamında ekipler tarafından 218 bin 148 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 358 bin 776 araç kontrol edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarında ele geçirilenler arasında 64 tabanca, 50 tüfek, 1 bin 26 fişek, 94 kesici alet ve çalıntı olarak aranan 5 adet motosiklet yer aldı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında muhafaza altına alınan maddeler şu şekilde kaydedildi: 10 bin 463 gram esrar, 60,61 gram metamfetamin, 2 bin 397,27 gram bonzai, 783,7 gram bonzai ham maddesi, 10 gram kokain, 25 gram skunk, 7 gram sentetik kannabinoid, 1986 adet sentetik ecza ve ekstazi, 66 kök kenevir ile 14 uyuşturucu kullanma aparatı.

Kaçakçılığa yönelik operasyonlarda ise 55 bin 24 dal makaron, 2 bin 200 dolma makaron, 89 adet emtia, 24,5 kilogram nargile tütünü, 282 paket sigara, 434 adet puro, 22 adet elektronik sigara, 23 adet cep telefonu, 294 adet ilaç, 75 litre alkol üretiminde kullanılan sıvı, 70 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet sigara yapımında kullanılan malzeme, 951 adet muhtelif kaçak eşya ve 23 adet sikke ele geçirildi.

trafik bilançosu ve uygulamalar:

Eylül ayı boyunca il genelinde meydana gelen 156 trafik kazasında 257 kişi yaralanırken, 4 kişi yaşamını yitirdi. Trafik ekipleri tarafından denetlenen 116 bin 545 araçtan 12 bin 191'ine cezai işlem uygulandı ve 755 araç trafikten men edildi.

Bültenin verileri, Elazığ'da emniyet ve jandarma birimlerinin eylül ayında hem suç odağı vakalara hem de aranan şahısların yakalanmasına eş zamanlı odaklandığını gösteriyor. Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

ELAZIĞ'DA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE OPERASYONLARDA 2 BİN 304 ŞAHIS YAKALANIRKEN, ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLENLERDEN 165'İ TUTUKLANDI