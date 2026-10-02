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Edirne'de borç iddiaları mahkemeye taşındı: iki tutuklama, iki ev hapsi

Edirne'de KOM ekiplerinin tefecilik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, 2'si ise ev hapsine gönderildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edirne'de borç iddiaları mahkemeye taşındı: iki tutuklama, iki ev hapsi

Edirne'de tefecilik soruşturmasında adli işlem sürüyor

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yürütülen çalışma sonucu tefecilik yaptığı iddia edilen dört kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilerin kimlikleri K.U., S.U., M.K. ve S.T. olarak belirtildi.

Ele geçirilen mal varlığı ve iddialar:

Polis incelemelerinde, şüphelilerin bir vatandaşa 90 bin lira borç verdikleri, borcun geri ödenmemesi üzerine yaklaşık 400 bin lira değerindeki evine el koyduklarının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca başka bir olayda 100 bin lira borç alan bir çiftçinin ödeyememesi üzerine köyde kullandığı tarım aletlerinin şüpheliler tarafından alındığı bildirildi.

Adli süreç ve mevcut durum:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve K.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli S.U. ve S.T. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

EDİRNE&#039;DE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA, 2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

EDİRNE'DE TEFECİLİK OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA, 2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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