Ankara Bala'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan kurtuldu

Kaza ve araçtaki durum:
Ankara'nın Bala ilçesinde, Bala'dan Polatlı istikametine seyir halinde olan G.A. idaresindeki 06 LKV 62 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç takla atarak yol üzerinde ters dönmüş halde durabildi.
Olay yeri müdahalesi:
Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde sürücü G.A.'nın kazadan burnu dahi kanamadan kurtulduğu tespit edildi.
Trafik ve inceleme:
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak trafik akışını kontrol altına aldı ve soruşturmayı sürdürdü.
ANKARA’NIN BALA İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ TAKLA ATTI.
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