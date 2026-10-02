Dolar 49,1183 +0,09%
Euro 55,3082 +0,17%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.580,32 -0,84%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 102,71 +0,39%
--°

Sincan'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı

Ankara İl Jandarma ekipleri Sincan'da düzenlenen operasyonda, 10 ayrı dosyadan aranan ve kesinleşmiş 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan B.Ç. yakalandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 21:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sincan'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı

operasyon ve yakalama:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon icra edildi. Operasyon sonucunda aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

suçlamalar ve ceza:

Yakalanan şahsın; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından arandığı, ayrıca 10 ayrı suç dosyasından kaydı bulunduğu belirlendi. Hakkında verilen toplam kesinleşmiş hapis cezası 25 yıl 5 ay olarak kayıtlara geçti.

adli süreç ve teslimat:

Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen tutuklandı ve görevli ekipler tarafından teslim edilmek üzere Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve yakalama süreci, ilgili birimlerce titizlikle yürütüldü.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR...

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ARANAN 1 ŞAHIS YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elazığ'da asayiş uygulamaları yoğunlaştı: ay içinde 165 tutuklama
images

Ankara Bala'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan kurt...
images

Edirne'de borç iddiaları mahkemeye taşındı: iki tutuklama, iki ev hapsi
images

Mardin merkezli şebeke çökertildi: MASAK verileri 700 milyon liralık izi ortaya...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ankara Bala'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan kurtuldu

Edirne'de borç iddiaları mahkemeye taşındı: iki tutuklama, iki ev hapsi

Yeni nesil suç örgütlerine karşı 9 aylık operasyon bilançosu

Mardin merkezli şebeke çökertildi: MASAK verileri 700 milyon liralık izi ortaya koydu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı