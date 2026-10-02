Sincan'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı

operasyon ve yakalama:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon icra edildi. Operasyon sonucunda aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

suçlamalar ve ceza:

Yakalanan şahsın; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçlarından arandığı, ayrıca 10 ayrı suç dosyasından kaydı bulunduğu belirlendi. Hakkında verilen toplam kesinleşmiş hapis cezası 25 yıl 5 ay olarak kayıtlara geçti.

adli süreç ve teslimat:

Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen tutuklandı ve görevli ekipler tarafından teslim edilmek üzere Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma ve yakalama süreci, ilgili birimlerce titizlikle yürütüldü.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINCA ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ARANAN 1 ŞAHIS YAKALANDI.