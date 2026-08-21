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Gram altın 7 bin sınırını geçti; ons 4 bin 565 doları gördü

Doların zayıflaması ve ABD Hazinesi’nin tahvil geri alımlarını artırmasının etkisiyle gram altın iç piyasada 7.042 lirayı gördü.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gram altın 7 bin sınırını geçti; ons 4 bin 565 doları gördü

Gram altın 7 bin sınırını geçti; ons 4 bin 565 doları gördü

Altın fiyatlarındaki yükseliş iç piyasada da etkisini gösterdi. Haftanın son işlem gününde gram altın, küresel piyasalarda dolardaki zayıflama ve ABD Hazinesi’nin tahvil geri alım programını artırmasının tetiklemesiyle yükseldi.

Piyasa hareketleri:

Küresel ölçekte ons altın, artan talep ve doların değer kaybetmesiyle 4 bin 565 dolar seviyesini test etti. Bu gelişme, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirirken fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı besledi.

İç piyasada fiyatlar:

İç piyasada gram altın son üç ayın zirvesine çıkarak 7 bin 42 liradan işlem görüyor. Diğer altın türlerinde ise çeyrek 11 bin 605 lira, yarım 22 bin 245 lira ve tam 46 bin 277 lira seviyeleri kaydedildi. Bu fiyatlar, yerel talep ile döviz kurundaki hareketlerin birleşiminin sonucu olarak şekilleniyor.

Analistler, dolardaki seyir ve merkez bankası politikalarına bağlı gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor. Kısa vadede volatilitenin sürmesi beklenirken, yatırımcıların pozisyonlarını buna göre yönetmeleri önem taşıyor.

DOLARIN KÜRESEL ZAYIFLAMASI VE ABD HAZİNESİ’NİN TAHVİL GERİ ALIM PROGRAMINI ARTIRMASIYLA YÜKSELİŞİ...

DOLARIN KÜRESEL ZAYIFLAMASI VE ABD HAZİNESİ’NİN TAHVİL GERİ ALIM PROGRAMINI ARTIRMASIYLA YÜKSELİŞİ DESTEKLENEN ALTIN ONS, 4 BİN 565 DOLARI GÖRDÜ. İÇ PİYASADA GRAM ALTIN 7 BİN LİRAYI AŞTI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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