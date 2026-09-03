İnfazda meslek ve üretimle topluma dönüşün yolları çiziliyor

İşyurtları fuarında verilen mesajlar:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İşyurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefinin ceza ve infaz alanında da adalet merkezli olarak hayata geçirileceğini ifade etti. Bakan, hukuk devletinin güçlendirilmesi, toplum huzurunun korunması ve ceza infaz sisteminin kuvvetlendirilmesinin öncelikler olduğunu belirtti.

Gürlek, infaz sürecinin salt cezalandırma olmadığını, aynı zamanda topluma kazandırma işlevi taşıdığını vurguladı. Buna göre devletin hem suçla kuvvetle mücadele eden hem de cezasını çekmiş kişilere yeniden topluma katılma imkanı sunan iki yönlü bir yaklaşımı bulunduğunu söyledi. Cezasını çeken kişinin meslek sahibi olması, yeniden suç döngüsüne girilmemesi ve iş sahibi olarak hayatını kurabilmesi devletin insana uzattığı destek olarak tanımlandı.

İşyurtlarının hedefi ve uygulama alanları:

Bakan Gürlek, İşyurtları Kurumunun temel amacını hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olmaları, mevcut becerilerinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerine katılmaları olarak açıkladı. Bu süreçlerin tahliye sonrası nitelikli işe yerleşmeyi veya kendi işini kurmayı kolaylaştıracağı ve toplumsal hayata uyumu destekleyeceği belirtildi.

Gürlek, kurumun faaliyetlerine ilişkin rakamları paylaştı. Bugün İşyurtları Kurumu bünyesinde 378 İşyurdu Müdürlüğü bulunduğu ve 200'ü aşkın iş ve meslek kolunda üretim yapıldığı aktarıldı. Kurumun yürütülmesinde görev yapan personel sayısı 12 bin 635 olarak verildi.

İş birlikleri, katılım ve gelecek planları:

Kurumun katılım verileri de konuşmada öne çıktı. Çalışma ve işbaşı mesleki eğitim süreçlerine katılımın 2025 yılında 2024'e göre yaklaşık %32,6 oranında arttığı, ve 31 Ağustos 2026 itibarıyla yıl içinde 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu'nun bu faaliyetlerde yer aldığı ifade edildi.

Gürlek, kamu ve özel sektör iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Temmuz 2026 itibarıyla kamu sektörüyle yapılan 75 ayrı sözleşme ile özel sektörle yapılan 99 ayrı sözleşme kapsamında toplam 4 bini aşkın hükümlü ve tutukluya doğrudan çalışma ve mesleki deneyim imkanı sağlandığını belirtti.

Geleceğe yönelik planlar arasında, infaz kurumlarında edinilen mesleklerin tahliyeyle birlikte sona ermeyeceği ve tahliye sonrasında işe erişimi kolaylaştıracak yeni modeller üzerinde çalışma yürütüldüğü yer aldı. Bakan, infaz kurumunda kazanılan mesleğin kapısının tahliyeyle birlikte kapanmayacağını, aksine yeni bir hayatın kapısını aralayacağını söyledi.

Yeni anayasa vurgusu:

Gürlek konuşmasında yeni anayasa hedefine de değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefinin Türkiye Yüzyılı'nın önemli hukuk adımlarından biri olduğu belirtildi. Yeni anayasanın insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan, milletin ortak iradesini yansıtan sivil bir metin olması gerektiği ifade edildi.

Programa Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, savcılar, hakimler ve diğer davetliler katıldı.

PROGRAMA BAKAN GÜRLEK'İN YANI SIRA ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI KADİR ÖZKAYA, SAVCILAR, HAKİMLER VE DAVETLİLER KATILDI.