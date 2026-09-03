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İdil'de köy ziyaretleri: talepler yerinde değerlendirildi

Arslan Tatar, Murat Çiçek ve Anıl Adıgüzel, Elcani, Yalaz, Dirsekli ve Yarbaşı köylerinde vatandaşların altyapı ve hizmet taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

İdil'de köy ziyaretleri: talepler yerinde değerlendirildi

ziyaretin kapsamı:

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek ile İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel birlikte Elcani, Yalaz, Dirsekli ve Yarbaşı köylerini ziyaret etti. Heyet, köy sakinleriyle bir araya gelerek yerel ihtiyaçları ve beklentileri doğrudan dinledi.

köylerde tespit edilen öncelikler:

Ziyaretler sırasında heyet, köylerdeki altyapı sorunları ve temel hizmet taleplerini yerinde inceledi. Vatandaşlar, yol, su ve benzeri altyapı eksiklikleri ile ilgili taleplerini aktardı; yetkililer bu talepleri not aldı ve önceliklendirme sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Bölgedeki devam eden kamu yatırımları ve altyapı çalışmaları da sahada değerlendirildi. Heyet, devam eden projelerin mevcut durumunu yerinde görerek, köylerin ihtiyaçlarına göre uygulanabilecek düzenlemeler üzerinde konuştu.

geleceğe yönelik değerlendirmeler:

Ziyaretler sonunda, yetkililer köylülerin taleplerinin ilgili birimlere iletileceğini ve planlanan hizmetlerin önceliklendirilerek hayata geçirilmesi için çalışma yapılacağını belirtti. Köy sakinleri, taleplerinin doğrudan yetkililere iletilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür saha ziyaretlerinin, yerel ihtiyaçların belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin etkin planlanması açısından önemli olduğu vurgulandı. Heyetin tespitleri, önümüzdeki süreçte köylere kazandırılması planlanan hizmet ve projelerin yönlendirilmesinde kullanılacak.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, VALİ YARDIMCISI MURAT ÇİÇEK VE İDİL KAYMAKAMI ANIL...

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, VALİ YARDIMCISI MURAT ÇİÇEK VE İDİL KAYMAKAMI ANIL ADIGÜZEL İLE BİRLİKTE İDİL’E BAĞLI KÖYLERİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ YERİNDE DİNLEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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