Şahinbey Zağanos Takımı'ndan Teknofest'te özgün yazılım başarısı

Şahinbey Zağanos Takımı Teknofest'te ödülle döndü

Şahinbey Belediyesi’nin sponsorluğunu üstlendiği Şahinbey Zağanos Takımı, Teknofest kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nda En Özgün Yazılım Ödülünü kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Ödül ve yarışma hakkında:

Yarışmada takımların yazılım ve sistem tasarımları değerlendirilirken, Şahinbey Zağanos Takımı'nın geliştirdiği çözüm özgünlüğü ve uygulamadaki başarısıyla öne çıktı. Bu ödül, takımın yazılım yaklaşımının yenilikçi yönlerini ve sahadaki uygulama becerisini tescilledi.

Başkanın değerlendirmesi:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, elde edilen başarı nedeniyle takımı tebrik ederek gençlere desteğin süreceğini belirtti. Tahmazoğlu, "Teknolojide, inovasyonda ve başarıda gençlerimizin imzası var" ifadelerini kullandı.

Başkan ayrıca belediyenin bugüne kadar 1.000’den fazla takıma destek verdiğini vurguladı ve verilen desteğin Teknofest gibi platformlarda somut başarılara dönüştüğünü söyledi. Takım üyelerini kutlayan Tahmazoğlu, "Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Gençlere verilen desteklerin sürdürülebilirliği:

Şahinbey Belediyesi, gençlerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirmeleri için projelere ve ekiplere yönelik desteklerini çeşitlendiriyor. Bu yaklaşımla Gaziantep ve Türkiye adına ulusal ve uluslararası yarışmalarda rekabet edebilecek yeteneklerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Şahinbey Zağanos Takımının Teknofest'te kazandığı ödül, belediyenin gençlere sağladığı desteğin somut bir sonucu olarak öne çıkıyor ve yerel yönetimlerin teknoloji yatırımlarının gençlerin başarılarına katkısını gösteriyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NİN GENÇLERE YÖNELİK TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DESTEKLERİ MEYVELERİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR.