Buldan'da sahada: AK Parti'den üretici ve esnafa çözüm odaklı ziyaret

AK Parti heyeti Buldan'da

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti Denizli milletvekilleri, İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Buldan ilçesini ziyaret etti. Ziyaret programı, AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Coşan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

toplantı ve muhtar buluşmaları:

Düzenlenen program kapsamında partililerle bir araya gelinerek değerlendirmeler ve istişareler yapıldı. Ardından Buldan ilçesindeki muhtarlarla buluşulup, bölgeye ilişkin talep ve öneriler alındı. Görüşmelerde Buldanlı üreticinin, esnafın ve hemşehrilerin öncelikleri dile getirildi ve notlar tutuldu.

saha çalışması ve devam eden girişimler:

İlçe temaslarının ardından konuşan İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti kadrolarının sahada olmaya devam edeceğini vurguladı. "Denizli’mizin her köşesinde hemşehrilerimizle iç içe olmayı sürdürüyoruz. Buldanlı üreticimizin, esnafımızın ve hemşehrilerimizin beklentilerini dinledik, çözümü için gerekli girişimleri başlattık" dedi. Subaşıoğlu, ilçenin kalkınması ve sorunların çözülmesi adına çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Program, yerinde tespit ve istişare odaklı görüşmelerle tamamlandı. İl yönetimi, toplantıda alınan talepler doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağını açıkladı.

AK PARTİ DENİZLİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU, BULDAN İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ. BAŞKAN SUBAŞIOĞLU, "DENİZLİ'MİZİN HER KÖŞESİNDE HEMŞEHRİLERİMİZLE İÇ İÇE OLMAYI SÜRDÜRÜYORUZ. BULDANLI ÜRETİCİMİZİN, ESNAFIMIZIN VE HEMŞEHRİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİK, ÇÖZÜMÜ İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERİ BAŞLATTIK" DEDİ.