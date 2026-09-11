Güdüm sistemleri muharebe sahasında stratejik dengeleri yeniden kuruyor

ASELSAN'ın stratejik bakışı

ASELSAN, "Mühendislerin Kaleminden Stratejik Bakış" başlıklı makalesinde güdüm sistemleri ile modern muharebe sahasının nasıl dönüştüğünü detaylandırdı. Makale; çok alanlı harekât (Multi-Domain Operations - MDO), platformdan bağımsız güdüm teknolojileri, sürü kabiliyeti ve otonom sistemlerin yükselen rolünü merkezine alıyor. ASELSAN mühendisleri, güdüm çözümlerinin saha başarısından stratejik etkiye nasıl evrildiğini teknik ve doktrinsel boyutlarıyla açıklıyor.

çok alanlı harekât ve ağ merkezli dönüşüm:

Makalede modern harp ortamının kara, hava, deniz, uzay ve siber alanların eş zamanlı entegrasyonuyla şekillendiği vurgulanıyor. ASELSAN'a göre bu yeni ortam yoğun sensör ağları ve veri merkezli mimarilerle bilgi üstünlüğünü belirleyici kılıyor. Artan insansız, yarı otonom ve tam otonom sistem kullanımının operasyonel esnekliği ve risk azaltımını beraberinde getirdiği; elektronik harp ve spektrum üstünlüğünün ise muharebe sahasında belirleyici avantaj sağladığı ifade ediliyor.

Doktrinsel olarak ise platform merkezli yaklaşımdan ağ ve etki odaklı stratejiye geçiş, komuta kontrol yapılarını dağıtık ve sahadaki inisiyatifi güçlendiren mission command anlayışına kaydırıyor. Bu değişim, insan yoğun operasyonlardan insan-yapay zeka-otonom sistem işbirliğine dayalı hibrit süreçlere doğru bir dönüşümü gösteriyor. Ayrıca etkinliğin fiziksel tahripten etki temelli yöntemlere kaydığı; düşmanı körleştirme, işlevsiz bırakma veya bastırma gibi seçeneklerin ön plana çıktığı belirtiliyor.

güdüm sistemlerinin taktikten stratejiye dönüşümü:

ASELSAN Güdüm Sistemleri bölümünde öne çıkan ana tema, güdüm teknolojilerinin taktiksel kazanımları nasıl stratejik bir kuvvet çarpanına dönüştürdüğüdür. Makalede, saha koşullarında etkinliği kanıtlanmış tasarımların önemine dikkat çekilirken prototip odaklı yaklaşımdan seri üretim ve sürdürülebilir, ölçeklenebilir tedarik modellerine geçilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu bağlamda platformdan bağımsız güdüm kitleri, hassasiyeti doğrudan mühimmatın bir özelliği haline getirerek platform gereksinimlerini azaltıyor ve operasyonel esnekliği artırıyor.

Makalede ayrıca, güdüm sistemlerinin yalnızca bir mühimmat bileşeni olmaktan çıkarak, farklı platformlar ve müttefikler arasında ortak bir operasyon dili oluşturan bir yetenek haline geldiği belirtiliyor. Bu yaklaşım, birlikte çalışabilirlik (interoperability) ve lojistik sadeleştirme yoluyla maliyet etkinliği sağlıyor.

teknik kabiliyetler ve ürün aileleri:

ASELSAN'ın makalesinde yer verilen teknik ayrıntılar arasında LGK (Lazer Güdüm Kiti), HGK (Hassas Güdüm Kiti), GÖZDE ve TOLUN aileleri öne çıkıyor. Bu çözümler; lazer, kızılötesi arayıcı başlıklar ve entegre itki/süzülme yapıları sayesinde farklı hedef tiplerine ve yoğun karşı-tehdit ortamlarına karşı yüksek isabet ve direnç sağlıyor. Özellikle TOLUN IIR gece/gündüz operasyonlarında düşük yanal hasar gerektiren stratejik hedeflere yönelik etkinliği artıran kızılötesi arayıcı başlığına vurgu yapılıyor.

Sürü kabiliyeti çalışmaları ise mühimmatların koordineli hareket etmesine olanak tanıyarak platform etkinliğini yükseltiyor. Makalede SADAK 4T akıllı salan sistemi ile TOLUN’un hava araçlarında çoklu adetlerde taşınabildiği ve eş zamanlı çoklu hedef angajmanı sağladığına dikkat çekildi. TOLUN varyantları arasında; TOLUN P (delici harp başlığı), TOLUN F (parçacık etkili harp başlığı ve yaklaşım sensörü), TOLUN EW (elektronik harp kabiliyeti) ve TOLUN L (ANS/KKS ve lazer arayıcı başlık ile 250 lb. sınıfı, açılır kanat tasarımı) gibi çözümler yer alıyor ve her biri farklı operasyonel gereksinimlere göre tasarlandı.

saha doğrulamaları ve uluslararası gösterimler:

Makale, ASELSAN güdüm kitlerinin saha testleriyle doğrulandığını aktarıyor. LGK 82, LGK 84 ve GÖZDE güdüm kitleri, Konya Karapınar Atış Test Poligonu’nda düzenlenen Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti’nde 15'ten fazla ülkeden katılımcıya karşı test edildi. Denemelerde F-16 ve BAYRAKTAR AKINCI platformlarından gerçekleştirilen atışlarla farklı hedef tipleri tam isabetle vuruldu; GÖZDE mühimmatı saatte 50 km hızla hareket eden hedefi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Demo faaliyetinde ayrıca TOLUN Derin Taarruz Mühimmat Ailesi'nin çeşitli konfigürasyonlarıyla yapılan atışlar, çarpma tapası, parçacık etkili harp başlığı, yaklaşım sensörü ve delici harp başlığı gibi tasarımların sabit ve hareketli hedeflere karşı etkin kullanımını gösterdi.

geleceğe yönelik perspektif ve sonuç:

ASELSAN mühendisleri, gelecek dönem güdüm teknolojilerinin daha otonom, dayanıklı ve esnek hale geleceğini; karmaşık elektronik harp ortamları, hareketli hedefler ve çok katmanlı savunma sistemlerinin bu evrimi yönlendireceğini belirtiyor. Şirketin hedefi, modüler mimariler, çoklu güdüm modları ve platformdan bağımsız çözümlerle platform ve mühimmat kombinasyonunu bir kuvvet çarpanına dönüştürmek olarak özetleniyor. Sonuç olarak, güdüm sistemleri sadece isabeti garanti etmekle kalmayıp, doğru zamanda doğru etkiyi maliyet ve lojistik avantajı ile sağlama anahtarı hâline geliyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN ÖNCÜ KURULUŞLARINDAN OLAN ASELSAN, "MÜHENDİSLERİN KALEMİNDEN STRATEJİK BAKIŞ" BAŞLIKLI MAKALESİYLE YARININ MUHAREBE ALANINI ŞEKİLLENDİRECEK KRİTİK TEKNOLOJİLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.