Gülcan Gürel için hastane bahçesinde veda töreni

Hastane bahçesinde tören:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Gülcan Gürel için Mersin Şehir Hastanesi bahçesinde anma töreni düzenlendi. Cenaze, önce Çukurova Havalimanı'na getirildi, ardından Mersin'e ulaştırılarak hastane morguna kaldırıldı.

Törene Gürel'in yakınları ile birlikte, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Hastane Başhekimi Mehmet Ballı, hastane personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar gözyaşlarına hakim olamazken, yapılan duaların ardından cenaze defnedilmek üzere Güneyken Mezarlığı'na götürüldü.

Facianın ortasındaki fedakarlık:

Soruşturma ve tanıklık kayıtlarına göre, geminin alabora olmaya başlamasıyla yaşanan panik anında Gülcan Gürel üzerindeki can yeleğini çıkararak kızına giydirdi. Yanındakilere göre, Gürel kızı için can yeleğini vermesinin ardından dalgalar arasında kayboldu.

Tören sırasında yakınları ve mesai arkadaşları tarafından paylaşılan bilgilerde, Gürel'in yolculuk için babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte KKTC'ye gittiği, ziyaret amaçlarının askeri personel olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı görmek olduğu belirtildi. Facia sırasında Gürel'in kız kardeşi Zahide'ye 'Kızım bundan sonra sana emanet' dediği ifade edildi.

Toplumsal tepki ve vurgular:

Tören, hem sağlık camiasında hem de kent halkında derin bir üzüntüye yol açtı. Hastane yetkilileri ve sağlık personeli, olayın ardından güvenlik ve seyahat önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Cenazeye katılanlar, Gürel'in fedakârlığının öne çıktığını ve yakınlarının acısının büyük olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışıldığını bildirdi. Ailenin isteği üzerine cenaze töreni ardından defin işlemleri tamamlandı ve yakınları tarafından uğurlandı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN (KKTC) GİRNE KENTİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FERİBOT FACİASINDA HAYATINI KAYBEDEN MERSİN ŞEHİR HASTANESİ TAŞERON FİRMA ÇALIŞANI GÜLCAN GÜREL İÇİN HASTANE BAHÇESİNDE TÖREN DÜZENLENDİ.