Güllü davasında kaza ihtimali öne çıktı, sanığın savunmasında duygusal anlar

duruşmada öne çıkan noktalar:

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te 6'ncı kattaki pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü (Gül Tut) ile ilgili davada geçen oturumda, avukat Merve Uçanok'un değerlendirmelerinin ardından tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'in savunması dinlendi. Duruşmada bilirkişi raporu, olay yeri inceleme fotoğrafları, zeminin kayganlığı ve ses kayıtları başlıca tartışma konuları oldu.

bilirkişi raporu ve olay yeri bulguları:

Mahkemeye giren bilirkişi raporunda, dosyada iki ana ihtimalin yer aldığı; bununla birlikte başka senaryoların da olabileceği kaydedildi. Raporda ayrıca, dosyaya giren belge ve fotoğrafların değerlendirilmesiyle 9 Aralık sonrasına ilişkin bir ihtimalin de ele alındığı belirtildi. Olay yeri fotoğrafları üzerinden yapılan incelemede, Güllü'nün düştüğü iddia edilen alanda kulak pamuğu ve ayağının altında bir kapak bulunduğu, bu nesnelerin olayla bağlantısının araştırılması gerektiği vurgulandı.

Otopsi tutanağı ile olay yerindeki polis tutanaklarında parkelerin kayganlığına ilişkin ifadeler yer aldı; ayrıca Güllü'nün evinde daha önce iki kez düştüğüne dair bilgi dile getirildi. Savunmada, Güllü'nün ilaç ve alkol etkisinde olma ihtimalinin de ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

ses kayıtları, tanık beyanları ve çağırma iddiası:

Dosyada yer alan ses kayıtlarında geçen 'Hadi görüşürüz' ifadesi duruşmada gündeme geldi. İTÜ raporu olarak anılan incelemede, üzerinde konuşulan sesin Güllü'ye ya da Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olabileceği ihtimalleri değerlendirildi. Ayrıca duruşmada, Güllü'yü odaya çağıranın Tuğyan Ülkem Gülter değil Sultan olduğu iddiası öne sürüldü; bu iddianın tutanaklarda ve İTÜ raporunda yer aldığı, Sultan'ın anlatımlarının ses kayıtlarıyla örtüşmediği ileri sürüldü.

sanığın savunması ve duruşma sırasındaki anlar:

Söz alan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümünün kaza olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetti. Gülter, duruşmada 'Olay kazadır. Annemin düştüğünü görmedim, görseydim tutardım. Sanık sıfatıyla bulundum ama ben mağdurum' şeklinde ifade verdi ve olayın kaza olabileceğini savundu.

Gülter, Sultan'ın her zaman yanında olduğunu belirtti ve uzman mütalaası için kendi imkânlarıyla ödeme yapmak istediğini söyledi. Savunma sırasında Gülter'in, 'Madem ben katilim, olay anında bağırmadı, anlatmadı' diye konuştuğu kaydedildi. Avukatın duruşmada Güllü'nün sesini dinletmesi esnasında Tuğyan Ülkem Gülter ile kardeşi Tuğberk'in gözyaşlarını tutamadığı, savunma sırasında duygusal anların yaşandığı ifade edildi.

Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi; aranın ardından mahkemenin vereceği kararın açıklanması bekleniyor.

ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA DURUŞMA SIRASINDA MERVE UÇANOK’UN DEĞERLENDİRMELERİNİN ARDINDAN TUTUKLU SANIK TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER’İN SAVUNMASI GÜNDEME GELDİ. BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ İHTİMALLER, OLAY YERİ İNCELEME FOTOĞRAFLARI, ZEMİNİN KAYGANLIĞI VE SES KAYITLARI DURUŞMADA ELE ALINIRKEN, OLAYIN KAZA SONUCU GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ DEĞERLENDİRMELER DE DİLE GETİRİLDİ.