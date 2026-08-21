Gülnar'da lavantadan sabuna, yağdan dondurmaya kadın girişimi büyüyor

girişim lavanta bahçesinden ziyaretçi çekene kadar büyüdü:

Fatma Can'ın işletmeciliğindeki Duru Lavanta Köyü, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, tanıtım ve satış destekleri sayesinde üretimini çeşitlendirerek bölgenin dikkat çeken adreslerinden biri haline geldi. Lavanta bahçesinden çıkan ürünler lavanta sabunu, lavanta yağı, reçel ve dondurma gibi katma değerli ürünlere dönüştü ve hem yerli hem yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

büyükşehir belediyesinin sağladığı destekler:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilen girişimcilik, e-ticaret, sosyal medya kullanımı ve paketleme eğitimleri üretici kadınların üretim süreçlerini güçlendirdi. Ayrıca üretici stantları ve Mersinden Kadın Kooperatifi aracılığıyla ürünlerin daha geniş kitlelere ulaşması sağlandı.

Burcu Sert konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Gülnar’daki kadın üreticimiz, lavanta bahçesinde katma değerli ürünlerle lavanta yağı, lavanta sabunu, hatta lavantadan dondurma bile yapıyor. Mersin merkez ve ilçelerimizden, hatta yurt dışından gelen ziyaretçilerin çok ilgi gösterdiği bir alan burası"

Belediyenin tanıtım ve satış desteği, ürünlerin görünürlüğünü artırırken, Denizkızı A.Ş. marketleri ve kooperatif marketleri üzerinden düzenli satış kanatları oluşturuldu. Üretici stantları, hem doğrudan satış hem de tanıtım açısından girişime katkı sunuyor.

işletmecinin deneyimi ve kooperatifle iş birliği:

Yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren Duru Lavanta Köyü'nün işletmecisi Fatma Can, Mersinden Kadın Kooperatifi'nin kuruluşun ilk yıllarında yaptıkları ziyaretten sonra düzenli siparişlerin gelmeye başladığını aktardı. Can, kooperatif yetkililerinin ürün fotoğraflarını çekip değerlendirdiklerini ve tedarik sürecini zamana yayılarak kurduklarını anlattı.

Can, kooperatif iş birliğinin üreticiye sağladığı güveni şöyle ifade etti: "Bundan 4 yıl önce işletmemiz açıldığında, Mersinden Kadın Kooperatifi ziyaretimize geldi. Ürünlerimiz ve işletmemiz hakkında benden bilgi aldılar. Ürünlerimizin fotoğrafını çektiler. Ürünlerimizi, gerek görürlerse sipariş geçeceklerini söylediler. İlk yılımız olunca o aşamada ben sipariş gelip gelmeyeceğini bilmiyordum. Sonra toplu sipariş geçmeye başladılar. Bu konuda beni tedarik aşamasında da çok sıkıştırmadan, düzenli olarak her yıl sipariş geçmeye başladılar. Ben ürünlerimi teslim ediyorum. Kapıdan çıkmadan ödemem mutlaka yapılıyor. Bu benim için çok motive edici"

Bu model, hem üretici kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiriyor hem de bölge turizmine katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, kadınlara mali kaynak oluşturma çalışmalarının 13 ilçede devam ettiğini ve benzer desteklerle üretimin yaygınlaştırılacağını belirtiyor.

MERSİN’DE KADIN GİRİŞİMCİ FATMA CAN’IN LAVANTA BAHÇESİNDE BAŞLAYAN ÜRETİM SERÜVENİ, FARKLI ÜRÜNLERLE BÜYÜDÜ.