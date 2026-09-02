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Gülpınar’dan ücret adaleti vurgusu: düşük yevmiye alanlara daha yüksek zam

Gülpınar, BELPER ve ŞANPER personeline ortalama brüt yüzde 23'e varan zam yapıldığını, düşük ücretlilere daha yüksek artış uygulandığını duyurdu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gülpınar’dan ücret adaleti vurgusu: düşük yevmiye alanlara daha yüksek zam

ücret düzenlemesinin ayrıntıları:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi iştirakleri BELPER ve ŞANPER bünyesindeki personele yönelik yeni ücret düzenlemesini açıkladı. Yapılan düzenleme ile personele ortalama brüt yüzde 23 oranında kademeli iyileştirme uygulanacak; düşük yevmiye alan çalışanlara daha yüksek, yüksek yevmiye alanlara ise daha düşük oranlı artış yapılarak ücret makasının daraltılması hedeflendi.

Gülpınar, 2026 yılının başında uygulanan ücret politikasının benzerinin ara dönemde de hayata geçirildiğini belirterek, BELPER çalışanları arasında ücret adaletini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. ŞANPER personelinin de mevcut standart maaşlarında iyileştirme yapıldığını vurgulayan başkan, söz konusu düzenlemenin çalışanların ekonomik refahına katkı sunmayı hedeflediğini ifade etti.

Başkan ayrıca düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihini de açıkladı; artışlar 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 7. ayın farkı personele ödenecek. Gülpınar, bu adımın yalnızca bir maaş artışı olmadığını, aynı zamanda kurumsal ücret dengesizliklerini azaltmaya yönelik bir politika olduğunu belirtti.

toplantı ve başkanın mesajı:

Ücret düzenlemesi, Gülpınar’ın 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiği personel toplantısında duyuruldu. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, iştirak şirketlerinin genel müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.

Gülpınar, personelin emeğine teşekkür ederek geçmişten gelen uygulamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve çalışanların maddi açıdan rahatlaması için imkanlar ölçüsünde gereken desteğin verileceğini söyledi. Toplantıda öne çıkan ifadelerinden biri şu oldu: "Ben arada aracısız, bağlantısız her zaman işçinin, çalışanın, emekçinin yanında olmayı tercih ederim."

Belediyede göreve geldikleri günden bu yana mali disiplin üzerinde çalıştıklarını belirten Gülpınar, "Biz durumumuzu düzelttikçe, mali disiplinimizi muhafaza ettikçe, Allah da bereketini içine koydukça bu öncelikle size yansıyacak" diyerek uygulamanın sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

Toplantı sonunda Başkan Gülpınar, yapılan ücret düzenlemesinin tüm personele ve ailelerine hayırlı olmasını diledi ve yeni ücretlerin çalışanların günlük hayatına olumlu yansımalarını temenni etti. Program, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sonlandırıldı.

GÜLPINAR’DAN PERSONELE ZAM

GÜLPINAR’DAN PERSONELE ZAM

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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