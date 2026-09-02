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Kilis'te motosiklet buluşması için yeni adım: MOTOFEST geliyor

Kilis'te ilk kez düzenlenecek MOTOFEST, 18-20 Eylül'de Resul Osman Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek; Vali Ömer Kalaylı ve yetkililer hazırlıkları inceledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis'te motosiklet buluşması için yeni adım: MOTOFEST geliyor

kentin yeni etkinliği: MOTOFEST amaçları ve tarih

Kilis, motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek MOTOFEST hazırlıklarıyla hareketlendi. Kentte ilk kez gerçekleştirilmesi planlanan festivalin 18-20 Eylül tarihleri arasında Resul Osman Mesire Alanında yapılması hedefleniyor. Etkinliğin, bölgeye yeni bir buluşma noktası kazandırması ve hobi topluluklarını bir araya getirmesi amaçlanıyor.

hazırlık çalışmaları ve saha incelemesi:

Festival alanında yürütülen düzenlemeler yerinde değerlendirildi. Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Yıldırım ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yanık ile beraber Resul Osman Mesire Alanı'nda incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde organizasyon alanının kullanımı, katılımcı ağırlama hazırlıkları ve yerinde yapılacak düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Yetkililer, hazırlık sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, katılımcıların ve il sakinlerinin etkinlikten azami fayda sağlaması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Festivalin kent gündeminde yeni bir dinamizm oluşturması ve motosiklet toplulukları için önemli bir buluşma fırsatı yaratması bekleniyor.

KİLİS’TE YENİ FESTİVAL HEYECANI: MOTOFEST İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

KİLİS’TE YENİ FESTİVAL HEYECANI: MOTOFEST İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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