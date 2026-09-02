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Nazilli'de marketlerde hijyen ve fiyat uyumu için kapsamlı denetim

Nazilli Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, marketlerde hijyen, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketi uyumunu denetledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Nazilli'de marketlerde hijyen ve fiyat uyumu için kapsamlı denetim

Nazilli Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ortak hareket etti

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, vatandaşların sağlıklı ve güvenli şartlarda alışveriş yapabilmesini sağlamak olarak açıklandı.

Denetimin öncelikleri:

Zabıta ekipleri, marketlerde genel düzen ve hijyen koşullarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf ile kasa fiyatlarının uyumunu ve mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol etti. Bu kapsamlı kontrollerde hem tüketici sağlığı hem de doğru fiyat uygulamalarının korunması hedeflendi.

Bilgilendirme ve tüketici hakları:

İşletmelere uyulması gereken kurallar konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı; ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve tüketici haklarının korunması için çalışmalarını sürdürdü. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önemli. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz sahada görev başında. Marketler başta olmak üzere halkımızın doğrudan hizmet aldığı işletmelere yönelik denetimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz. Kurallara uymayan ve vatandaşımızı mağdur eden uygulamalara karşı gerekli işlemleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, denetimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanacağını ve ihlaller tespit edildiğinde mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağını belirtti.

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN MARKETLERDE DENETİM

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN MARKETLERDE DENETİM

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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