Tuzla'da 40 Pafta'nın günlük temizliğini dört kadın personel üstlendi

Tuzla Belediyesi, 40 Pafta’da kadınlardan oluşan yeni temizlik ekibini görevlendirdi

Tuzla Belediyesi, ilçenin tarihi merkezlerinden biri olan 40 Pafta bölgesinde günlük temizlik çalışmalarını düzenlemek amacıyla dört kadın personelden oluşan yeni bir ekip kurdu. Ekip, ilçenin Cami ve Postane mahallelerini kapsayan alanda sabah 06.30'da mesaiye başlayıp saat 15.30'a kadar günlük cadde ve sokak temizliğini gerçekleştiriyor.

görev planı ve bölgeye ilişkin bilgiler:

40 Pafta, Tuzla'nın "köyiçi" olarak bilinen ve tarihi yapıları, geleneksel yerleşim dokusuyla öne çıkan kentsel sit alanı niteliğindeki bir merkez. Bölge daha önce belediye tarafından gerçekleştirilen restorasyonlarla, tarihi çeşmelerin yenilenmesi ve kentsel tasarım çalışmalarına konu oldu. Ayrıca düzenlenen kültürel etkinliklerle mahalle, ilçe sakinlerinin buluşma noktalarından biri haline gelmiş durumda. Yeni kurulan ekip, bu tarihi dokunun bulunduğu alanda temizlik hizmetlerini daha düzenli ve sürekli olarak yürütmeyi amaçlıyor.

Belediye, bölgedeki temizlik görevini kadın personelle de güçlendirerek hem hizmet sürekliliğini sağlama hem de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından dikkat çekici bir adım atmış oldu. Günlük rutin kapsamında sokak süpürme, çöp toplama ve meydan temizliği gibi işler öncelikli olarak yürütülecek.

personel sahadan seslendi:

Nurcan Yurtsever göreve başladığı ilk gün yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, başkanıma çok teşekkür ederim. Bugün işbaşı yaptım, meydanda temizlik işine başladım. Bu proje çok güzel olmuş. Sadece erkeklerin değil, kadınların da bu işleri yapması çok güzel bir şey. Başkanımıza böyle güzel bir işi kadınlara sunduğu için tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.

Gurbet Koçak ise projeyi duyduğunda çalışmaya katılmak istediğini belirterek, "Bu projeyi duyunca çok sevindim ve katılmak istedim. Yeni bir deneyim, yeni bir projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımızla sahada çalışmamızı yaptık. Çok memnun ve mutlu olduk. İnşallah daha da ileriye götürürüz. Yeni arkadaşlar ediniriz, daha temiz bir çevre için hep birlikte çalışırız. Bu imkânı bize sunduğu için başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi, Av. Eren Ali Bingöl yönetiminde ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, tarihi dokunun korunmasına ve hizmetlerin yerinde yürütülmesine öncelik verildiğini belirtiyor. 40 Pafta'da görevlendirilen yeni ekiple birlikte günlük temizlik hizmetlerinin daha planlı ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

TUZLA BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN YENİ ÇALIŞMA KAPSAMINDA 4 KADIN PERSONEL, İLÇENİN TARİHİ BÖLGELERİNDEN 40 PAFTA’DA GÖREVE BAŞLADI.