ABD'nin Sirik'teki düğün saldırısı iddiası: yenilgiyi örtme çabası

İran: sirikteki düğün saldırısı ABD'nin yenilgiyi gizleme girişimi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sirik kenti yakınlarındaki dağlık bölgede düzenlenen düğün töreninin ABD saldırısına hedef olduğunu belirtti. Bekayi, saldırının amacını "yenilgiyi gizlemek" olarak nitelendirdi ve olayın detaylarının Amerikan yetkililerin anlattıklarından farklı olduğunu savundu.

Bekayi'nin iddiaları:

Bekayi, açıklamasında ABD'yi doğrudan suçlayarak, "ABD, yenilgisini gizlemek için çaresizce bir düğün törenini bombaladı" ifadelerini kullandı. Sözcü ayrıca, gerçeğin Amerikan yetkililerini "zafer kazanmış, ahlaki kahramanlar" olarak gösteren yapay zekâ tarafından üretilmiş videolar değil, Amerika’nın işlediği suçlar olduğunu vurguladı. Konuşmasında Tim O’Brien’ın The Things They Carried adlı eserinden bir alıntıya gönderme yaparak savaş hikâyelerinin ahlaki görünmesine inanılmaması gerektiğini belirtti.

Saldırının sonuçları ve saha görüntüleri:

İran basınında yer alan haberlere göre, Bekayi tarafından paylaşılan görüntülerde Sirik’teki düğün alanında saldırı sonrası oluşan enkaz ve hasar görülüyor; videolarda insanların çığlıkları duyuluyor. Resmî açıklamalara göre saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 50’si kadın ve çocuk olmak üzere en az 63 kişi yaralandı.

Bekayi'nin açıklamaları, olayın seyrine dair farklı algı ve söylemler arasındaki çatışmayı öne çıkarıyor. Sözcünün vurguladığı yapay zekâ ile üretilmiş içeriklere yönelik eleştiri ve savaşın gerçeklerinin medyada nasıl sunulduğuna dair iddialar, İran yetkililerinin olay hakkındaki bakış açısını şekillendiriyor.

Olayla ilgili taraflardan ve bağımsız kaynaklardan gelen doğrulamalar veya ek bilgiler henüz haberde yer almıyor; Bekayi'nin açıklamaları ve İran basınındaki görüntüler, saldırının etkilerini ve tartışmalarını gündemde tutmaya devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi "ABD, yenilgisini gizlemek için çaresizce bir düğün törenini bombaladı. Gerçek, Amerikan yetkilileri zafer kazanmış, ahlaki kahramanlar olarak yanlış bir şekilde gösteren yapay zeka tarafından üretilmiş videolar değil, Amerika'nın işlediği suçlardır" dedi.