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Ganita'da kamelya: özel gereksinimli ailelere bir buluşma noktası

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ganita Sahil Parkı'nda özel gereksinimli bireyler ve aileleri için erişilebilir, konforlu bir kamelya hizmete sundu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ganita'da kamelya: özel gereksinimli ailelere bir buluşma noktası

Ganita'da kamelya: özel gereksinimli ailelere bir buluşma noktası

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin aileleriyle birlikte daha konforlu ve huzurlu vakit geçirebilmeleri amacıyla Ganita Sahil Parkı'nda özel olarak tasarlanmış bir kamelyayı hizmete açtı. Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ile özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

kamelyanın tasarımı ve amacı:

Kamelya, gelen talepler doğrultusunda erişilebilirlik ve özel ihtiyaçlar gözetilerek hazırlandı. Proje, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata daha aktif ve eşit biçimde katılmasını desteklemeyi, ailelerin birlikte vakit geçirirken konfor ve güvenlik hissetmesini amaçlıyor. Konum olarak Ganita Sahil Parkı seçilerek, şehir yaşamı ile doğrudan ilişki kurulması hedeflendi.

belediyenin sorumluluk vurgusu:

Programda konuşan Ahmet Yüksel Gülay, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerin belediyeciliğin ötesinde bir insani sorumluluk olduğunu belirtti. Gülay, sizlere ne kadar hizmet edilse yine de azdır ifadesiyle başladığı konuşmasında, yapılan hizmetlerin hayır sevabına dönüşeceğine inandığını dile getirdi. Ayrıca devletin ve kurumların desteğinin devam ettiğini, önlerinde hâlâ yapılacak çok iş bulunduğunu vurguladı. Gülay, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in talepleri geri çevirmediğini ve belediyenin her türlü talebe çözüm aramakta kararlı olduğunu ifade etti.

Kamelyanın hizmete girmesiyle birlikte, Ganita'da özel gereksinimli bireyler ve aileleri için daha erişilebilir, güvenli ve samimi bir buluşma alanı oluşturulmuş oldu. Belediye yetkilileri, benzer taleplerin değerlendirilip çözüme kavuşturulacağı mesajını yineledi.

BAŞKAN VEKİLİ AHMET YÜKSEL GÜLAY ÖZEL ÇOCUKLARLA YAKINDAN İLGİLENDİ

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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