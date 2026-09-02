Olur'da şehitlerin adları taziye evi ve misafirhanede yaşatılacak

Olur ilçesinde şehitlere adanan tesisler yerinde incelendi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Olur ilçesinde yapımı tamamlanan ve şehitlerin adını taşıyan taziye evi ile misafirhane inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Baruş, saha gezisinde yetkililerden projelerin son durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

projenin amacı ve kapsadığı çalışmalar:

İlçeye kazandırılan tesis, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların aziz hatıralarını canlı tutmak amacıyla planlandı. Tesislerden birisi tamamlanmış taziye evi niteliğinde iken, diğer yapıda misafirhane inşaatının devam ettiği belirtildi. Eserler, Şehit Yusuf Aydemir, Şehit Tunay Aydemir ve Şehit Turgut Akyüz adlarına yaptırıldı.

vali baruş'un değerlendirmesi ve beklentileri:

Vali Baruş, projenin ilçeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şehit isimlerinin kalıcı eserlerle yaşatılmasının büyük bir vefa örneği olduğunu vurguladı. İncelemelerde yetkililerle görüşen Baruş, çalışmaları yakından takip ettiklerini ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

İnceleme sonunda Vali Baruş, tesisin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek projenin tamamlanmasının ardından bölgede yaratacağı sosyal ve kültürel katkılara ilişkin temennide bulundu.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, OLUR İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN VE ŞEHİTLERİN ADINI TAŞIYAN TAZİYE EVİ İLE MİSAFİRHANE İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.