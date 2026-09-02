Sunar Yatırım Foodist 2026'da entegre üretim ve profesyonel çözümlerini öne çıkardı

fuara katılım ve lansmanların odağı:

Sunar Yatırım, 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nda sektör profesyonelleriyle buluştu. Türkiye Gıda Platformu'nun stratejik desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, gıda üreticileri, ihracatçılar ve satın alma profesyonellerini bir araya getirerek Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesinin tanıtılmasına katkı sağladı.

Fuarda Sunar Yatırım; Hüner Baklavalık Un, Hüner Baklavalık Yağ ve Sunar Profesyonel Kızartmalık Yağ ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdi. Özellikle baklava üretiminde hamur ve yağ seçiminin lezzet, doku ve üretim standardı açısından taşıdığı önem vurgulanırken, bu ürünlerin profesyonel mutfakların ihtiyaçlarına göre geliştirildiği aktarıldı.

Ayrıca Sunar Yağ markasının yenilenen ambalajları fuarda tanıtıldı; modern ve dinamik bir görünümle güncellenen tasarımlar, sektör profesyonelleri tarafından beğeni topladı ve markanın yeni iletişim döneminin başlangıcı olarak değerlendirildi.

entegre üretim ve ithal ikame çözümler:

Sunar Yatırım, fuarda yalnızca son tüketici ürünlerini değil, tarımdan gıdaya uzanan entegre üretim yapısını da öne çıkardı. Grup şirketlerinden Sunar Mısır, Türkiye'nin nişasta ve nişasta bazlı ürünler ihtiyacına yönelik ithal ikame ürünler geliştiriyor ve farklı sektörler için katma değerli ham maddeler üretiyor. Şirketin gıda, tekstil ve kâğıt gibi alanlara yönelik ürün geliştirmeleri ve Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem fuar boyunca vurgulandı.

Sunar Mısır bünyesindeki Ar-Ge merkezi, sektörün yenilik kapasitesinin merkezinde yer alıyor. Firma yetkilileri, bu merkezin Türkiye'nin nişasta sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge merkezi olduğunu belirterek yeni ürün geliştirme ve proses iyileştirme çalışmalarını burada yürüttüklerini ifade ettiler.

ihracat stratejisi ve sürdürülebilirlik yaklaşımı:

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, şirketin küresel pazarlardaki konumunu ve hedeflerini fuarda şu sözlerle özetledi: "Sunar Yatırım olarak bugün 6 kıtada 110’un üzerinde ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ve 250 milyon dolarlık toplam ihracat hacmimizle Türkiye’nin küresel pazarlardaki güçlü oyuncuları arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin mısır yağı ihracatında yüzde 64, mısır nişastası ihracatında da yüzde 29luk payla lider konumdayız. Bu güçlü altyapıyı gıda alanında katma değerli ürünlerle yeni pazarlara taşımayı hedefliyoruz."

Grup, entegre üretim kapasitesini sürdürülebilirlik öncelikleriyle birleştiriyor. Enerji ve kaynak verimliliği, atıkların ekonomiye kazandırılması, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve biyo-bazlı ürün geliştirme gibi alanlarda yürütülen çalışmalar, şirketin uzun vadeli stratejisinin parçası olarak sunuldu. Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla üretim kabiliyetlerini geliştiren grup, katma değerli ve çevreci çözümlerle ihracatını yeni pazarlara taşımayı amaçlıyor.

Foodist 2026'da Sunar Yatırım'ın sergilediği ürün portföyü ve teknoloji odaklı anlatım, hem markaların hem de Türkiye'nin gıda üretim gücünün uluslararası pazarlarda daha görünür kılınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

SUNAR YATIRIM, FOODİST 2026'DA PROFESYONEL MUTFAKLARA YÖNELİK YENİ ÜRÜNLERİNİ SEKTÖR PROFESYONELLERİYLE BULUŞTURDU.