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Bilecik'te sokak sokak görev: zabıta haftasında konvoy ve bilgilendirme

Zabıta Haftası'nda düzenlenen konvoy ve etkinliklerle Bilecik'te zabıta görevleri, broşür dağıtımı ve halkla etkileşimle anlatıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te sokak sokak görev: zabıta haftasında konvoy ve bilgilendirme

Bilecik'te zabıta haftası etkinlikleri

Bilecik'te Zabıta Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı araçlarla kent merkezinde konvoy düzenlendi ve teşkilatın görevleri halka anlatıldı. Etkinlik, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev'in Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başladı.

Program ve katılımcılar:

Etkinlik sırasında Zabıta Müdürlüğü çalışanlarının görev ve yetkilerinin yazılı olduğu broşürler dağıtıldı. Çocuklar zabıta memurlarıyla hatıra fotoğrafları çektirirken, programa Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Subaşı'nın değerlendirmesi:

Zabıta görevlileri şehrin huzuru ve güvenliği için çok önemli vazife alıyor

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, programa katılarak zabıta memurlarının gününü kutladı ve şunları söyledi: "Bir şehrin düzeni, yalnızca yollarıyla, kaldırımlarıyla, binalarıyla kurulmaz. Bir şehir, insanların birbirlerinin hakkına ne kadar saygı gösterdiğiyle de kurulur. İşte zabıtalık tam olarak bu noktada başlıyor. Zabıta olmak; sadece denetim yapmak, tutanak tutmak ya da kuralları uygulamak değildir. Bazen bir esnafla vatandaş arasında yaşanan anlaşmazlığı büyümeden çözmektir. Bazen kaldırımın işgal edilmesiyle aslında bir annenin, yaşlı bir vatandaşın ya da engelli bir hemşehrimizin hayatının zorlaştığını görmektir. Bazen de kimsenin teşekkür etmeyeceğini bilerek, şehrin ortak alanını korumaktır. Kısaca bir şehirde yaşayan insanların birbirlerinin hayatını kolaylaştırabilmek için var olan kurallar kadar, o kuralların adil ve vicdanlı bir şekilde uygulanması da önemlidir".

Etkinlik, vatandaşlara zabıtanın günlük görevlerini ve toplumsal yaşamdaki rolünü görsel ve yazılı materyallerle aktarmayı amaçladı; konvoy ve broşür dağıtımı aracılığıyla farkındalık artırıldı.

BİLECİK&#039;TE ZABITA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ ANLATILDI

BİLECİK'TE ZABITA TEŞKİLATININ GÖREVLERİ ANLATILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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