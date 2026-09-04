Mini serada skunk üretimi ortaya çıktı: Ergani'de 5 bin 400 kök kenevir ele geçirildi

Operasyon detayları:

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda, 3 Eylül'de Ergani ilçesinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, adres kontrolü sırasında bitkilerin mini sera düzeninde yetiştirildiğini tespit etti.

Ele geçirilen miktar ve imha işlemi:

Operasyonda yaklaşık 1 tona skunk-esrar maddesi elde edilebilecek nitelikte 5 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen bitkiler, yetkili birimlerce yerinde imha edildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OPERASYONDA YAKLAŞIK 1 TON SKUNK-ESRAR MADDESİ ELDE EDİLEBİLECEK 5 BİN 400 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLEREK YERİNDE İMHA EDİLDİ.