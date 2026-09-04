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Mini serada skunk üretimi ortaya çıktı: Ergani'de 5 bin 400 kök kenevir ele geçirildi

Ergani'de mini seralarda yetiştirilen 5 bin 400 kök kenevir ve yaklaşık 1 ton skunk elde etmeye uygun ürün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mini serada skunk üretimi ortaya çıktı: Ergani'de 5 bin 400 kök kenevir ele geçirildi

Operasyon detayları:

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen çalışmalarda, 3 Eylül'de Ergani ilçesinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, adres kontrolü sırasında bitkilerin mini sera düzeninde yetiştirildiğini tespit etti.

Ele geçirilen miktar ve imha işlemi:

Operasyonda yaklaşık 1 tona skunk-esrar maddesi elde edilebilecek nitelikte 5 bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen bitkiler, yetkili birimlerce yerinde imha edildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OPERASYONDA YAKLAŞIK 1 TON SKUNK-ESRAR MADDESİ ELDE EDİLEBİLECEK 5 BİN 400 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE...

OPERASYONDA YAKLAŞIK 1 TON SKUNK-ESRAR MADDESİ ELDE EDİLEBİLECEK 5 BİN 400 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLEREK YERİNDE İMHA EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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