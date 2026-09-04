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Antakya Açıkdere'de otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Antakya Açıkdere Mahallesi'nde çıkan otluk yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya Açıkdere'de otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Antakya Açıkdere'de otluk yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Açıkdere Mahallesi sınırlarında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüme riski taşıyan alevlere, bölgeye intikal eden ekipler müdahale etti.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına hızlı müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı ve olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

Hasar tespiti ve bölge durumu:

Yangında öncelikle otluk alan zarar gördü; çevre yerleşimlere sıçraması ise önlendi. Bölgedeki soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor, yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

ANTAKYA AÇIKDERE MAHALLESİ’NDE ÇIKAN OTLUK ALAN YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

ANTAKYA AÇIKDERE MAHALLESİ’NDE ÇIKAN OTLUK ALAN YANGININA EKİPLERİN MÜDAHALESİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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