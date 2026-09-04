Şehit babasına vefa: jandarmadan anlamlı ziyaret

Bozüyük'te şehit ailesine ziyaret

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 09 Kasım 1994'te şehit düşen J. Er Fayik Alkan'ın babasını evinde ziyaret ederek vefa gösterisinde bulundu. Ziyaret sırasında hem şehidin hatırası yad edildi hem de aileyle sohbet edildi.

şehadet ve görev yeri:

J. Er Fayik Alkan, 09 Kasım 1994 tarihinde Siirt ili Eruh ilçesi bağlı Dağdöşü Jandarma Karakolu emrinde görevliyken, Girtepe bölgesinde pusu timine yönelik bölücü PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda çıkan çatışmada kahramanca çarpışarak şehit olmuştu. Olayın ayrıntıları ve şehidin görevi ziyaret sırasında anıldı.

baba ile duygusal buluşma:

Ziyarete gelen jandarma personelini karşısında gören Selim Alkan duygulu anlar yaşadı. Heyet, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletip hatırını sormanın yanı sıra, baba Alkan'a herhangi bir talebi olup olmadığını da sordu. Görüşme boyunca saygı ve minnet vurgulandı.

Gerçekleştirilen ziyaret, şehit yakınlarına yönelik vefa ve destek amacı taşıyan çalışmaların bir parçası olarak değerlendirildi ve aileye gösterilen ilgiyle şehidin hatırası tazelenmiş oldu.

ŞEHİT BABASINA VEFA ZİYARETİ