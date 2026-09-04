Bilecik’te uyuşturucu ticareti hükümlüsü 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

yakalama ve suç:
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T.'yi yakaladı.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın sonucunda yakalanan şahıs hakkında verilen ceza kayıtlarda yer aldı.
cezaevine teslim:
Yakalanan A.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükmün infazı için Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilerek cezaevine gönderildi.
BİLECİK'TE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
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