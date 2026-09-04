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Bilecik’te uyuşturucu ticareti hükümlüsü 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik’te uyuşturucu ticareti hükümlüsü 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildi

yakalama ve suç:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.T.'yi yakaladı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın sonucunda yakalanan şahıs hakkında verilen ceza kayıtlarda yer aldı.

cezaevine teslim:

Yakalanan A.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından hükmün infazı için Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilerek cezaevine gönderildi.

BİLECİK&#039;TE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK'TE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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