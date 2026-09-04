Dolar 48,4336 +0,04%
Euro 56,3179 +0,03%
Bist 14.062,63 +0,93%
Altın Gram 7.041,23 -0,40%
EUR/USD 1,1631 +0,00%
Brent Petrol 95,55 +0,03%
--°

Şanlıurfa'da narkotik ekiplerinden iki ayrı baskın: 9 kilo 550 gram skunk ve 4 tutuklama

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün iki ayrı operasyonunda 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da narkotik ekiplerinden iki ayrı baskın: 9 kilo 550 gram skunk ve 4 tutuklama

operasyon detayları:

Şanlıurfa'da polis ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 9 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonları yürüten birim, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kaydedildi. Çalışmaların ardından toplam dört kişi gözaltına alındı.

yasal süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi. Mahkeme sürecinin ardından tüm zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer operasyonlara ilişkin detayların soruşturma kapsamında olduğu ve kamuoyuna yapılan açıklamaların resmi işlemler tamamlandıkça paylaşılacağı bilgisini verdi.

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞAHIS TUTUKLANDI.

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞAHIS TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıldızeli'nde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
images

Kırmızı ışıkta geçen otobüs şoförünün pişkin yanıtı Bursa'da kask kamerasında
images

Silivri açıklarında çarpışmanın ön tespit raporu iki kaptanın kusurlu olduğunu o...
images

Tekirdağ'da son anda müdahale: tır şoförünün refleksi faciayı önledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tokat'ta 200 yıllık zabıta geleneği çocuk şenliğinde buluşacak

Kadıköy'de 365. randevu: fenerbahçe ile beşiktaş yeniden karşılaşıyor

Emeklilikte tüpleri bırakıp camı sanatla buluşturan ustanın hikâyesi

Su buharıyla prostat küçültme: Rezum tedavisinin işleyişi ve hasta seçimi

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı