Şanlıurfa'da narkotik ekiplerinden iki ayrı baskın: 9 kilo 550 gram skunk ve 4 tutuklama

operasyon detayları:

Şanlıurfa'da polis ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 9 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyonları yürüten birim, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kaydedildi. Çalışmaların ardından toplam dört kişi gözaltına alındı.

yasal süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildikleri bildirildi. Mahkeme sürecinin ardından tüm zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer operasyonlara ilişkin detayların soruşturma kapsamında olduğu ve kamuoyuna yapılan açıklamaların resmi işlemler tamamlandıkça paylaşılacağı bilgisini verdi.

GÖZALTINA ALINAN 4 ŞAHIS TUTUKLANDI.