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Hayırsever destek, bölgenin tek kistik fibrozis merkezinin altyapısını güçlendirdi

BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları'na yapılan bağışla KistikFibrozis Polikliniği Odası yenilenip cihaz desteği sağlandı, hizmet güçlendi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hayırsever destek, bölgenin tek kistik fibrozis merkezinin altyapısını güçlendirdi

Hayırsever destekle güçlenen poliklinik

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı’nın fiziki ve teknik altyapısı, hayırsever katkısıyla yenilendi. KistikFibrozis Polikliniği Odası ile birlikte farklı tıbbi cihaz bağışları yapıldı; bu sayede polikliniğin verdiği hizmetlerin kapsamı ve kalite düzeyi artırıldı.

Bağış ve plaket töreni:

Törende, Başhekim Prof. Dr. Halil Sağlam ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Canıtez, katkıları nedeniyle hayırsever iş insanı Hasan Zühtü Akın'a teşekkür plaketi takdim etti. Yetkililer, bu tür desteklerin klinik hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve hasta bakım kalitesine doğrudan katkı sağladığını vurguladı.

Bölgesel hizmet ve önemi:

Prof. Dr. Halil Sağlam, BUÜ Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalının Güney Marmara bölgesinde yaklaşık 6 milyon nüfusa hizmet verdiğini ve bölgedeki 6 ilde faaliyet gösteren akademik ve sağlık hizmeti sunan ilk ve tek merkez olduğunu belirtti. Doç. Dr. Yakup Canıtez ise bölümün Bursa ve çevresindeki iller için hayati bir referans merkezi olduğunu; Türkiye genelinde yeni gelişen Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanlığının çocukluk çağı akciğer ve solunum yolu hastalarına hizmet vermeye devam ettiğinin altını çizdi.

Yetkililer, hayırsever katkılarıyla polikliniğin hem hasta bakımında hem de eğitim ve akademik çalışmalarda daha etkin rol oynayacağını belirtti ve hayırseverlerin destekleri sayesinde hizmet kalitesinin artacağını ifade etti.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI’NIN...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI BİLİM DALI’NIN FİZİKİ VE TEKNİK ALTYAPISI, HAYIRSEVER DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN KİSTİKFİBROZİS POLİKLİNİĞİ ODASI VE CİHAZ BAĞIŞLARIYLA GÜÇLENDİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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