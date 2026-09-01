Dolar 48,2725 +0,01%
Euro 55,9890 -0,23%
Bist 14.316,46 -0,12%
Altın Gram 6.870,53 -1,22%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 92,06 +1,73%
--°

Gümüş plaketi alan Aynen TV gençlerin dijital buluşma noktası oluyor

Esenler Belediyesi'ne bağlı Aynen TV, YouTube'da 100 bin aboneyi aşarak platformun Gümüş İçerik Üreticisi Plaketi'ne layık görüldü ve büyümeye devam ediyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Gümüş plaketi alan Aynen TV gençlerin dijital buluşma noktası oluyor

Esenler Belediyesi'nin gençlere yönelik platformu:

Esenler Belediyesi bünyesinde gençlere yönelik özgün içerikler üreten Aynen TV, YouTube'da 100 bin abone barajını aşarak platform tarafından verilen Gümüş İçerik Üreticisi Plaketi ile ödüllendirildi. Kanal, kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ilgi alanlarına yönelik dinamik ve samimi yayın anlayışını sürdürüyor.

Yayın politikasında 'Gençler, burası sizin kanalınız' mottosuna yer veren kanal; spor, yaşam, psikoloji, başarı hikâyeleri ve sosyal içerikler başta olmak üzere farklı formatlarda programlar üretiyor. Bu yaklaşım, hem abonelik hem de etkileşim açısından büyümeye katkı sağladı.

Gençlerin hikâyelerine ve katılımına odaklanan içerikler:

Aynen TV, gençleri yalnızca izleyici olarak görmüyor; yapımların merkezine konumlandırıyor. Kanalda gençlerin başarı hikâyeleri, günlük yaşam kesitleri, doğa ve spor içerikleri ile merak edilen konular samimi bir anlatımla ele alınıyor. Öne çıkan yapımlar arasında Etiketçiler, Spor İş Bahanesi, Zorba, O İş Bizde, Challenge Esenler, Tribün, 2 Kafa 1 Doğa, Cevaplı Sorular, Siyah İnciler ve Madalya Hikâyeleri gibi farklı konseptlerde programlar yer alıyor.

Belediye yetkilileri başarıyı gençlere bağladı:

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Akcan, Aynen TV’nin 100 bini aşkın aboneye ulaşmasının gençlere yönelik dijital iletişim çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Akcan, kanalın gençlerin ilgi duyduğu alanlarda nitelikli ve özgün içerikler üretmeye devam edeceğini belirtti.

Aynen TV, elde ettiği Gümüş Plaket ile YouTube’daki varlığını pekiştirirken, yeni içerik ve formatlarla gençlerin dijital dünyadaki buluşma noktalarından biri olma hedefini sürdürmeye devam ediyor.

ESENLER BELEDİYESİ BÜNYESİNDE GENÇLERE YÖNELİK ÖZGÜN İÇERİKLER ÜRETEN AYNEN TV, YOUTUBE’DA 100 BİN...

ESENLER BELEDİYESİ BÜNYESİNDE GENÇLERE YÖNELİK ÖZGÜN İÇERİKLER ÜRETEN AYNEN TV, YOUTUBE’DA 100 BİN ABONE BARAJINI AŞARAK GÜMÜŞ İÇERİK ÜRETİCİSİ PLAKETİ’NİN SAHİBİ OLDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Su zannetti, tuz ruhu içen 14 yaşındaki çocuk endoskopiyle kurtuldu
images

Eğitim-Bir-Sen Adana'da demokratik seçim maratonu başlıyor
images

Silopi kaymakamı kan bağışına öncülük etti, vatandaşlara çağrı yaptı
images

Bandırma'da yeni adli yıl adaletin etkinliği ve hızına vurgu yapılarak açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ilgaz Dağı'nda çeşmede duraklayan kızıl geyiğin zarif anı

Balkondan içeri giren arkadaşlar buldu: Menteşe'de aynı dairede iki kişi ölü bulundu

Gençlere yürüyüş mesafesinde destek: 30 Ağustos Mahallesi'ne Akıl Küpü Kütüphanesi

Tarım ve gıdada hızlı dönüşüm: Bolat, sektörün bu yılı 'muhteşem' olarak değerlendirdi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı