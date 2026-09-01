Gümüş plaketi alan Aynen TV gençlerin dijital buluşma noktası oluyor

Esenler Belediyesi'nin gençlere yönelik platformu:

Esenler Belediyesi bünyesinde gençlere yönelik özgün içerikler üreten Aynen TV, YouTube'da 100 bin abone barajını aşarak platform tarafından verilen Gümüş İçerik Üreticisi Plaketi ile ödüllendirildi. Kanal, kuruluş amacına uygun olarak gençlerin ilgi alanlarına yönelik dinamik ve samimi yayın anlayışını sürdürüyor.

Yayın politikasında 'Gençler, burası sizin kanalınız' mottosuna yer veren kanal; spor, yaşam, psikoloji, başarı hikâyeleri ve sosyal içerikler başta olmak üzere farklı formatlarda programlar üretiyor. Bu yaklaşım, hem abonelik hem de etkileşim açısından büyümeye katkı sağladı.

Gençlerin hikâyelerine ve katılımına odaklanan içerikler:

Aynen TV, gençleri yalnızca izleyici olarak görmüyor; yapımların merkezine konumlandırıyor. Kanalda gençlerin başarı hikâyeleri, günlük yaşam kesitleri, doğa ve spor içerikleri ile merak edilen konular samimi bir anlatımla ele alınıyor. Öne çıkan yapımlar arasında Etiketçiler, Spor İş Bahanesi, Zorba, O İş Bizde, Challenge Esenler, Tribün, 2 Kafa 1 Doğa, Cevaplı Sorular, Siyah İnciler ve Madalya Hikâyeleri gibi farklı konseptlerde programlar yer alıyor.

Belediye yetkilileri başarıyı gençlere bağladı:

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Akcan, Aynen TV’nin 100 bini aşkın aboneye ulaşmasının gençlere yönelik dijital iletişim çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı. Akcan, kanalın gençlerin ilgi duyduğu alanlarda nitelikli ve özgün içerikler üretmeye devam edeceğini belirtti.

Aynen TV, elde ettiği Gümüş Plaket ile YouTube’daki varlığını pekiştirirken, yeni içerik ve formatlarla gençlerin dijital dünyadaki buluşma noktalarından biri olma hedefini sürdürmeye devam ediyor.

ESENLER BELEDİYESİ BÜNYESİNDE GENÇLERE YÖNELİK ÖZGÜN İÇERİKLER ÜRETEN AYNEN TV, YOUTUBE’DA 100 BİN ABONE BARAJINI AŞARAK GÜMÜŞ İÇERİK ÜRETİCİSİ PLAKETİ’NİN SAHİBİ OLDU.