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Gümüşhane’de 253 hatimle 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz Derneği'nin 63’üncü '253 Hatim' programı Gümüşhane Kemaliye Camii'nde yapıldı; hatimler dualarla tamamlandı, gaziler ve siyasetçiler katıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gümüşhane’de 253 hatimle 15 Temmuz şehitleri anıldı

Gümüşhane’de anma programı:

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen '253 Hatim' programının 63’üncüsü, 15 Temmuz 2016’da şehit olan 253 vatandaş için Gümüşhane merkez Kemaliye Camii'nde gerçekleştirildi. Programda okunan hatimlerin duası yapıldı ve gün boyu sürecek ziyaretler planlandı.

katılımcılar ve anma konuşmaları:

Programa 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 26. ve 27. dönem Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, 15 Temmuz gazileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turunç, etkinliği şehitleri unutturmamak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak için il il düzenlediklerini belirtti. Turunç, 15 Temmuz'da yaşananların pas geçilecek bir hadise olmadığını vurgulayarak hem hainleri hem de kahramanları anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

gazilerden anılar ve vurgular:

Gümüşhane’den gelen gazilerden Yaşar Parlak, kentte 15 Temmuz ruhunun hâlâ güçlü olduğunu ifade ederek şehrin bu tutumundan gurur duyduğunu belirtti. Yusuf Pezük, darbe gecesi Boğaz Köprüsü’ne giderken dönemin milletvekili Hacı Osman Akgül’e gönderdiği 'Osman abi, biz Boğaz’a gidiyoruz. Herhalde oradan dönüş yok. Çoluk çocuk sana emanet' mesajını anımsadı ve o anları hatırladığında duygulandığını aktardı. İstanbul’dan programa katılan gazi Ahmet Alkılıç ise Gümüşhane’nin şehit ve gazi geleneğine atıfta bulunarak halkla bir arada olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Hacı Osman Akgül da 15 Temmuz’un Türkiye üzerinde oynanan oyunlardan ayrı değerlendirilemeyeceğini belirterek vatandaşlara uyanık olma çağrısı yaptı ve 15 Temmuz ruhunun sürekli yaşatılması gerektiğini söyledi. Program, gün içindeki ziyaretlerin tamamlanmasının ardından sona erecek.

PROGRAMA 15 TEMMUZ DERNEĞİ BAŞKANI İSMAİL HAKKI TURUNÇ (ORTADA), 26 VE 27. DÖNEM GÜMÜŞHANE...

PROGRAMA 15 TEMMUZ DERNEĞİ BAŞKANI İSMAİL HAKKI TURUNÇ (ORTADA), 26 VE 27. DÖNEM GÜMÜŞHANE MİLLETVEKİLİ HACI OSMAN AKGÜL, 15 TEMMUZ GAZİLERİ, ŞEHİT YAKINLARI VE VATANDAŞLAR KATILDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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