İki asrı geride bırakan zabıta için sahada birlikte: Büşra Özdemir'den teşekkür

Buluşma ve kutlama:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla belediye zabıta personelini kabul etti. Kabulde, Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir ile Zabıta Daire Başkanı Yakup Önder de hazır bulundu.

Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada tüm zabıta personelinin şehir düzeni, toplum sağlığı ve vatandaş güvenliği için üstlendiği görevi vurguladı ve mesai mefhumu gözetmeksizin sahada çalışan ekiplere teşekkür etti.

Zabıta haftası ve sahadaki rolü:

Başkan Vekili Özdemir, konuşmasında Zabıta Teşkilatı’nı "iki asrı geride bırakan köklü bir teşkilat" olarak niteledi ve ekibin belediye hizmetindeki yerini şu sözlerle özetledi: "Sizler bu belediyenin sadece denetim ekibi değilsiniz. 7/24 ve mesai mevhumu gözetmeksizin sahada çalışan, bu şehrin huzuru, güveni, toplum sağlığı için emek verenlersiniz. Bizim sahadaki yüzümüzsünüz. Vatandaşlarımızla kurduğumuz doğrudan köprü sizsiniz. İlk iletişim sizlersiniz."

Özdemir, belediyecilik anlayışlarında vatandaşa yakın olmanın önemine dikkat çekerek, "Bizim anlayışımızda vatandaşımızla aramıza mesafe koymak yok. Bizim anlayışımızda vatandaşın yanında olmak var" ifadelerini kullandı.

Kadro genişlemesi ve beklentiler:

Antalya'nın hızlı büyümesine bağlı olarak zabıta teşkilatının ihtiyaçlarının arttığını belirten Özdemir, personel, ekipman ve araç-gereç açısından yenilenme sürecinde olduklarını söyledi. Özdemir ayrıca, "Şimdi yine 90 kişilik bir alım yapacağız ve kadromuza 90 yeni genç arkadaşımız katılacak" bilgisini paylaştı.

Bu adımla zabıta biriminin Antalya’nın artan ihtiyaçlarına daha etkin yanıt vereceği ve sahadaki dinamizmin güçleneceği vurgulandı. Özdemir sözlerini "Emeğinize, alın terinize, özverinize ve fedakârlığınıza gönülden teşekkür ediyorum" diye tamamladı.

Yönetimden değerlendirmeler:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir, zabıta personelinin üniformasıyla örnek davranış ve mevzuata uygun uygulamalar sergilediğini belirterek, "Siz belediyenin aynasısınız" dedi. Demir, yeni alımlarla birimin daha da güçleneceğini ve çalışma alanlarının artacağını ifade etti.

Zabıta Daire Başkanı Yakup Önder ise yönetimin taleplere olumlu yaklaştığını belirterek Başkan Vekili Özdemir'e teşekkür etti ve "Bütün vatandaşlarımızın esen, güvenlik ve sağlığı adına ne gerekiyorsa gece gündüz çalışmaya söz veriyoruz" dedi.

Toplantı, Zabıta Teşkilatı’nın 200. yılı vesilesiyle yapılan kutlama ve teşekkürlerin ardından sona erdi; katılımcılar, birlikte çalışmanın ve güçlenen kadronun önemine vurgu yaptı.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, ZABITA TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUN 200. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA PERSONELİNİ KABUL ETTİ.