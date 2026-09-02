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Gümüşhane'de sürücü direksiyonda fenalaşınca pikap duvara çarpıp yaşamını yitirdi

Gümüşhane'de direksiyon başında fenalaşan 57 yaşındaki Özden Atay'ın kullandığı pikap duvara çarpıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gümüşhane'de sürücü direksiyonda fenalaşınca pikap duvara çarpıp yaşamını yitirdi

Gümüşhane'de yol ortasında fenalaşma

Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi Sürmeli Sokak üzerinde, Trabzon istikametine seyir halindeki 29 ABD 462 plakalı pikabın sürücüsü Özden Atay (57) araç kullanırken iddiaya göre fenalaştı. Kontrolden çıkan pikap yol kenarındaki duvara çarparak durdu.

Olay yeri ve ilk müdahale:

Kaza ihbarını alan sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Ekipler, araçtan çıkarılan Atay'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından şahsı Gümüşhane Devlet Hastanesine nakletti.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Hastanedeki ilk değerlendirmelere göre Atay'ın fenalaşmasının kalp krizi sonucu olduğu belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Atay kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza ile ilgili adli ve idari inceleme başlattı.

GÜMÜŞHANE’DE SEYİR HALİNDEYKEN FENALAŞAN PİKAP SÜRÜCÜSÜ, ARACININ DUVARA ÇARPMASI SONUCU KAZA...

GÜMÜŞHANE’DE SEYİR HALİNDEYKEN FENALAŞAN PİKAP SÜRÜCÜSÜ, ARACININ DUVARA ÇARPMASI SONUCU KAZA YAPTI. HASTANEYE KALDIRILAN 57 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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