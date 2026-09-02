Hazırlıklar hızlandı: Çorum FK Eyüpspor maçına odaklandı

Çorum FK hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor ile karşılaşacak olan Çorum FK, maç öncesi ilk antrenmanını kulüp tesislerinde yaptı. Geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında forma giyme sürelerine göre iki ayrı grup halinde çalışma programı uygulandı.

iki grup, farklı öncelikler:

Maçta uzun süre görev alan futbolcular günün programını rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Bu grup dinlenme ve toparlanmaya odaklanarak haftanın yükünü dengelemeye yöneldi. Diğer grup ise sahada yoğun bir antrenman gerçekleştirdi; ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başlayan seans, oyunun akıcılığını artırmaya yönelik çalışmalara dönüştü.

antrenman içeriği ve organizasyon:

Saha bölümünde dar alan oyunu ile hızlı karar verme ve yoğun pas trafiği üzerine duruldu. Antrenmanın ilerleyen bölümünde oyuncular üç takıma ayrılarak turnuva formatında kısa maçlar oynadı; gün, tempo ve dayanıklılığı pekiştiren koşu çalışmasıyla tamamlandı. Teknik ekibin, oyuncu yorgunluğunu yönetmek ve maç temposuna uyum sağlamak amacıyla uyguladığı bu program, Eyüpspor sınavına hazırlıkta takımın fiziksel ve taktiksel dengesini korumayı hedefliyor.

Çorum FK, hazırlıklarını aynı tesislerde sürdürecek ve 6 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi benzer programlarla yüklemeyi kontrol etmeye devam edecek.

ÇORUM FK, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 4'ÜNCÜ HAFTASINDA EYÜPSPPOR İLE KARŞILAŞACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.