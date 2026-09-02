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Havalimanı kavşağında başlayan anız yangını Bingöl'de kontrol altına alındı

Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı'nda başlayan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları yapıldı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 21:25

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EDİTÖR: Aslı Han

Havalimanı kavşağında başlayan anız yangını Bingöl'de kontrol altına alındı

Havalimanı kavşağında başlayan anız yangını kontrol altına alındı

Bingöl merkez Havalimanı Kavşağı mevkiinde çıkan anız yangını, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının ardından ekipler, yeniden alevlenmeleri önlemek için kapsamlı bir soğutma çalışması yürüttü.

Müdahale süreci:

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek çevreye yayılmasını engelledi. Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini; yangının yerinde söndürüldüğünü açıkladı.

Yetkililerin uyarısı:

Yangın sonrası açıklama yapan yetkililer, anız yakılmaması konusunda vatandaşları uyararak benzer olayların önlenmesi için tedbir çağrısında bulundu. Yetkililer özellikle rüzgârın etkili olduğu günlerde anız yakmanın yangın riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekti ve toplumsal duyarlılık talep etti.

BİNGÖL’DE ÇIKAN ANIZ YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK...

BİNGÖL’DE ÇIKAN ANIZ YANGINI, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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