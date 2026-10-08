Gümüşova’da tatlı tercihleri sorgulandı: sağlık için şeker uyarısı

Gümüşova'da şeker farkındalığı etkinliği

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Gümüşova'da 'Şeker Tüketimine Dikkat Haftası' kapsamında bir farkındalık çalışması düzenlendi. Etkinlikte Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri yer aldı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.

etkinliğin hedefleri:

Çalışmanın temel amacı, toplumu aşırı şeker tüketiminin olası olumsuz etkileri konusunda bilgilendirmek ve günlük beslenme tercihlerini yeniden gözden geçirmeye teşvik etmek olarak açıklandı. Katılımcılara bilinçli tüketim ve sağlıklı alternatifler hakkında bilgi verildi.

toplumsal sağlık açısından önem:

Uzmanlar, kontrolsüz şeker alımının bireylerde ve toplumda uzun vadede olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu tür farkındalık çalışmalarının, erken bilgilendirme ve davranış değişikliği aracılığıyla kronik hastalık risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

GÜMÜŞOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ VE İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EKİPLERİ TARAFINDAN ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT HAFTASI KAPSAMINDA, SAĞLIKLI BESLENMENİN TEŞVİK EDİLMESİ VE AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİNİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLMESİ AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.