Efeler’de herkes için erişilebilir sosyal hizmet ağı

Efeler'de sosyal destek projeleri geniş kitlelere ulaşıyor

Efeler Belediyesi, Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde eğitim, gıda, giyim ve evde bakım gibi farklı alanlarda hayata geçirilen sosyal desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediyenin yürüttüğü çalışmalar, özel ihtiyaçlı bireylerden gençlere, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan yurttaşlara kadar geniş bir yelpazeye hizmet veriyor.

engelsiz yaşam merkezi ve özel ihtiyaçlar:

Belediyenin özel ihtiyaçlı bireylere yönelik hizmetlerinin merkezinde Engelsiz Yaşam Merkezi bulunuyor. Göreve gelmesinin ardından merkezin kurulması için talimat veren Başkan Yetişkin, ilk açılışı da burada gerçekleştirdi. Merkez, zihinsel, işitme, görme, ortopedik, dil ve konuşma engeli olan; ayrıca disleksi ve Down sendromu gibi özel durumları bulunan kişilere yönelik eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyor. Tüm hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor ve bugüne kadar merkezden yüzlerce kişi yararlandı.

eğitim ve gençlik destekleri:

Efeler Gençlik Merkezi (EFEGEM) aracılığıyla sınava hazırlanan öğrencilere ücretsiz destek veriliyor. 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezun gruplarına yönelik düzenlenen programlarda konu anlatımı ve soru çözümü çalışmaları yürütülüyor. Bu hizmet, özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

gıda, giyim ve evde bakım hizmetleri:

Belediyenin sosyal yardım paketi, temel ihtiyaç ürünlerinden oluşan gıda kolilerini de kapsıyor. Gıda yardımları belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ücretsiz ulaştırılıyor; bu destekten on binlerce kişi faydalandı. Sosyal Destek Giyim Noktası ise çocuk, kadın ve erkek giyim ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz sunuyor; merkeze ulaşmakta güçlük yaşayanlar için kıyafetler belediyeye ait araçlarla farklı mahallelere götürülerek teslim ediliyor.

Kent Zarafet Merkezi projesi kapsamında evlilik hazırlığındaki çiftlere gelinlik, damatlık ve kına gecesi kıyafetleri ücretsiz sağlanıyor; amaç, düğün hazırlığındaki ailelerin önemli bir gider kalemini azaltmak. Ayrıca Evde Bakım Hizmeti ile yaş almış, yatağa bağımlı, yürüme güçlüğü yaşayan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinde temizlik, berber ve kuaför gibi günlük yaşam desteği veriliyor; bu hizmetlerden de herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Efeler Belediyesi’nin bu kapsamlı sosyal destek çalışmaları, kent genelinde dayanışmayı güçlendirmeyi ve vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Projeler, farklı ihtiyaç gruplarına yönelik özel çözümlerle sürdürüyor ve belediye bünyesindeki merkezler aracılığıyla ücretsiz erişim sağlanıyor.

EFELER BELEDİYESİ, EĞİTİMDEN GIDAYA, GİYİMDEN EVDE BAKIM HİZMETLERİNE KADAR FARKLI ALANLARDA HAYATA GEÇİRDİĞİ SOSYAL DESTEK PROJELERİYLE İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN YANINDA OLUYOR.