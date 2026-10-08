Dolar 49,3210 +0,25%
Euro 55,3065 +0,40%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.593,84 +0,03%
EUR/USD 1,1216 +0,15%
Brent Petrol 103,92 -0,35%
--°

Muğla Sıtkı Koçman dermatoloji ekibi rozasea çalışmasıyla Antalya'da ödül aldı

MSKÜ Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran, Antalya'da sunduğu rozasea çalışmasıyla 3. Temelden Pratiğe Sempozyumu'nda sözlü bildiri birinciliği kazandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 14:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla Sıtkı Koçman dermatoloji ekibi rozasea çalışmasıyla Antalya'da ödül aldı

MSKÜ dermatoloji ekibi sempozyumda birincilik elde etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran, Antalya'da düzenlenen 3. Temelden Pratiğe Dermatoloji ve Kozmetik Sempozyumu'nda sunduğu sözlü bildiriyle birincilik ödülüne layık görüldü.

Sempozyumda sunulan çalışma, başlığı Premenopozal ve Postmenopozal Kadınlarda Rozasea: Klinik Aktivite ve Yüz Termal Özelliklerinin Karşılaştırılması olan özgün bir araştırmaydı ve jüri tarafından bilimsel niteliği nedeniyle öne çıkarıldı.

çalışmanın önemi ve katkıları:

Dermatoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin katkılarıyla hazırlanan çalışma, rozasea hastalığının menopoz öncesi ve sonrası dönemlerdeki klinik görünümü ile yüzün termal özellikleri arasındaki farklılıkları irdeleyerek alandaki bilgi birikimine yeni bir bakış sundu. Araştırmanın sempozyum salonunda dikkat çekmesi, ekip çalışmasının ve metodolojik titizliğin sonucuydu.

kurumsal tebrik ve beklentiler:

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, elde edilen başarı nedeniyle çalışma ekibini makamında kabul ederek tebrik etti. Görüşmede Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Suzan Demir Pektaş, Doç. Dr. E. Tuba Alataş, çalışmanın danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ceyda Tetik Aydoğdu, Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özcan ve Araştırma Görevlisi Dr. Tuğçe Çelebi Çelikkıran hazır bulundu.

Prof. Dr. Ethem Acar, akademik çalışmaları ve kazanılan başarıları överek benzer yayın ve projelerin artmasını diledi. Dermatoloji Anabilim Dalı ise yaptığı açıklamada, çalışmaya katkı sunan tüm akademisyen ve araştırma görevlilerini tebrik ederek başarılarının devamını temenni etti.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. TUĞÇE ÇELEBİ...

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DR. TUĞÇE ÇELEBİ ÇELİKKIRAN, ANTALYA’DA DÜZENLENEN 3. TEMELDEN PRATİĞE DERMATOLOJİ VE KOZMETİK SEMPOZYUMU’NDA SUNDUĞU SÖZLÜ BİLDİRİYLE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Maltepe'de çöken binada gece gündüz süren arama kurtarma çalışmaları havadan gör...
images

Astana'da ortak harita ve coğrafi isimler kataloğu hazırlanacak
images

Erzincan'da kadına yönelik erken tanı çağrısı: ücretsiz tarama imkanları anlatıl...
images

Gönül hizmetiyle örnek olma çağrısı: Erzincan valisinden din görevlilerine buluş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı