Gün doğarken başlayan bel ağrısı ankilozan spondilite işaret edebilir

Memorial Hastanesi ve ASHAD ortak farkındalık etkinliği düzenledi

Memorial Hastanesi Omurga Merkezi ile Ankilozan Spondilit Hasta Derneği (ASHAD) tarafından düzenlenen etkinlik, uzman hekimler ile ankilozan spondilit hastalarını bir araya getirdi. Organizasyonda hastalığın tanısı, seyri ve güncel tedavi yöntemleri ele alındı; konuşmaların ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.

erken tanının önemi:

Memorial Şişli Hastanesi Omurga Merkezi’nden Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, ankilozan spondilitin genç erişkin dönemde başladığını ve tanısının kolayca gecikebildiğini belirtti. Hastaların en sık sabahları bel ağrısı ve tutukluk şikâyetiyle başvurduğunu, ancak muayene için gün ortasında gelindiğinde semptomların hafiflemesi nedeniyle yanlış değerlendirmelere yol açabildiğini aktardı. MR görüntülerinin bazen normal görünebildiğine dikkat çeken Aydoğan, bunun da hastaların birçok uzman arasında dolaşmasına neden olduğunu söyledi.

Aydoğan, hastalığın bir iltihaplanma süreci olduğunu vurgulayarak eklemlerin çevresinde başlayıp zamanla fonksiyon kaybına, kireçlenmeye ve omurganın donmasına yol açabildiğini ifade etti. Bu süreçte omurganın esnekliğini yitirdiğini ve kırılganlaştığını belirtti.

tedavi seçenekleri ve yaşam kalitesi:

Prof. Dr. Engin Çakar (Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi) ise gece ağrısı ve sabah tutukluğu yaşayanların vakit kaybetmeden uzmana başvurması gerektiğini söyledi. Çakar, ankilozan spondilitin erken dönemde tanı konup ilaçla baskılanabildiğini, ilerlemiş vakalarda ise omurga cerrahisinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Çakar, fizik tedavi, enjeksiyonlar ve ilaç tedavilerinin tedavi paketinin önemli parçaları olduğunu; modern aktif fizik tedavi ajanlarıyla iltihabın azaltılıp hareketlerin korunabildiğini vurguladı. İlerlemiş deformitelerde omurga cerrahisi ile kişinin başını karşıyı görememesi gibi sorunların düzeltilebildiğini ekledi.

egzersizin rolü ve ilaç seçenekleri:

Prof. Dr. Mehmet Tuncay Duruöz (ASHAD Yönetim Kurulu Üyesi) ankilozan spondilitin çoğunlukla omurgayı tuttuğunu, genç yaşta başlayıp erkeklerde biraz daha sık görüldüğünü ve toplumda görülme sıklığının yaklaşık yüzde 1 civarında olduğunu hatırlattı. Duruöz, özellikle egzersizin tedavinin en önemli parçası olduğuna dikkat çekti ve erken tanı ile biyolojik ajanlar gibi güçlü ilaçların kullanımı sayesinde hastalarda belirgin deformite kalmayabileceğini ya da minimal düzeyde kalabileceğini söyledi.

Ayrıca günlük yaşamı ve solunumu etkileyen ileri deformitelerde cerrahi müdahalelerin gerekebildiği belirtildi. Uzmanlar, uzun süre oturmaktan sonra ortaya çıkan bel ve sırt ağrısı ile sabah katılığı olan kişilerin romatoloji veya fizik tedavi uzmanına başvurmalarını önerdi.

hasta deneyimi: 17 yıllık bekleyiş:

Ankilozan Spondilit Hasta Derneği Başkanı ve hasta Mehmet Tugay Özkan, hastalığının 17 yıl sonra teşhis edildiğini anlattı. Özkan, ağrılarının 31 yaşında başladığını, 48 yaşına kadar bel fıtığı teşhisiyle izlendiğini söyledi. Teşhis sonrası başlanan ilaç tedavisiyle ağrı baskılanınca düzenli spor ve egzersize yönlendirildiğini aktardı; 2019’da ilaçları kestikten sonra da düzenli egzersiz sayesinde yedi yıldır ilaçsız yaşamını sürdürdüğünü belirtti.

Özkan, bu tür toplantıların hastalar için hem bilgi kaynağı hem de toplu terapi işlevi gördüğünü, etkinliklerden sonra hastalardan ağrı şikâyeti gelmesinin azaldığını ifade etti ve farkındalık çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, ankilozan spondilitte erken tanı ve düzenli egzersizin hastaların yaşam kalitesini belirgin şekilde iyileştirdiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle genç erişkinlerde görülen sabah tutukluğu ve sabah ağrısı şikâyetlerinin gözardı edilmemesi gerektiğini tekrar hatırlattı.

PROF. DR. MEHMET AYDOĞAN