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Kış hazırlığının doğal destanı: Boğazcumafakılı’da alıç toplayan köylüler

Yozgat'ın Boğazcumafakılı köyünde eylül-kasım arası doğada olgunlaşan alıçlar toplanıyor; köylüler reçel, marmelat ve sirke yapıp kış için saklıyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kış hazırlığının doğal destanı: Boğazcumafakılı’da alıç toplayan köylüler

Boğazcumafakılı'da alıç sezonu başladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyünde sonbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin hasadı başladı. Köyün dağlık ve kayalık kesimlerini süsleyen sarı ve kırmızı alıçlar, hem lezzet hem de sağlık amaçlı değerlendiriliyor.

Toplama süreci ve yaşam tarzı:

Köylüler, özellikle eylül ile kasım ayları arasında başlayan alıç sezonunda, çalı ve kayalıklarla kaplı arazilerde saatler süren mesai yapıyor. Toplanan ürünler ayıklanıp evlere götürülüyor; çoğunlukla ticarete konu edilmeyip aile tüketimi ve kış hazırlıkları için saklanıyor. Köy sakinleri, zorlu arazide çalışmanın getirdiği zahmete rağmen doğanın sunduğu bu cömertliği değerlendirmekten memnun olduklarını söylüyor.

kullanım alanları ve sağlık faydaları:

Alıç, taze tüketimin yanında marmelat, reçel ve sirke yapımında kullanılıyor. Bölge halkı, alıcın antioksidan içeriği sayesinde kalp-damar sağlığını koruduğunu, tansiyonu dengelediğini, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğunu ve sindirim ile sinir sistemini rahatlattığını belirtiyor. Bu faydalar, köylülerin alıca daha fazla ilgi göstermesinde etkili oldu.

Köy sakinlerinden Yusuf Doğançay, eylül-ekim döneminde gününün boş kalan saatlerini alıç toplamaya ayırdığını, ürünü genellikle evde tükettiklerini ve ticaret amaçlı değerlendirmediklerini aktarıyor. Doğançay, alıç sirkesinin varlığını öğrendikten sonra toplama miktarlarının arttığını ifade etti.

Boğazcumafakılı’da alıç hasadı, hem yerel ekonomiye dolaylı katkı sağlıyor hem de ailelerin kış aylarına yönelik doğal gıda stoklarını güçlendiriyor. Dağlık arazilerin yolunu tutan köylüler, geleneksel yöntemlerle hasadı sürdürürken bu doğal kaynağın önemini ön plana çıkarıyor.

YUSUF DOĞANÇAY

YUSUF DOĞANÇAY

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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