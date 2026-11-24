Güney'in deli narlarından imeceyle sofralara doğal nar ekşisi

Denizli'nin Güney ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen ve yörede deli nar olarak bilinen ağaçlardan toplanan meyveler, geleneksel yöntemlerle nar ekşisine dönüştürülüyor. Üretim tamamen el emeğine dayanıyor; toplanan narlar elle taneleniyor, suyundan ekşi nar lezzeti elde ediliyor ve cam şişelere doldurularak satışa sunuluyor.

doğadan toplanış ve tanelenme:

Güney Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, köylerde imece usulüyle erkenden başlayıp gün boyu süren çalışmayla doğadan toplanan narları işliyor. Ağaçlardan elle toplanan narlar, tahta kaşık veya tahta ile vurularak tanelerinin dökülmesi sağlanıyor. Bu yöntem hem meyvenin doğal lezzetini koruyor hem de atalarından devraldıkları geleneksel uygulamayı yaşatıyorlar.

Kooperatif üyeleri iş bölümüne giderek tanelenme, suyu sıkma ve hazırlama aşamalarını paylaşıyor. Bu adımda narın tazeliği ve hijyen kurallarına dikkat edilerek sonraki kaynatma işlemleri için hazırlık tamamlanıyor.

kaynatma, şişeleme ve satış:

Suyuna çıkarılan nar taneleri, odun ateşinde ve geniş tavalarda saatlerce kaynatılıyor. Kooperatifin verdiği bilgilere göre kaynatma işlemi yaklaşık 6 saat sürüyor; ara sıra karıştırma yapılarak suyun üzerinde tortu oluşması engelleniyor ve parlak, berrak bir kıvam hedefleniyor. Kaynama sonucu koyulaşan nar suyu soğutulup cam şişelerde satışa hazırlanıyor.

Güney'in deli narının farklı bir aroması olduğuna dikkat çeken üreticiler, bu özelliğin nar ekşisine de yansıdığını belirtiyor. Üretim sürecinde kullanılan yöntemler ve malzemeler geleneksel olduğu kadar bölgede organik olarak yetişen ürünlerin doğallığını da koruyor.

Kooperatifin temsilcileri, ürünü sadece yerel pazarlarda değil sosyal medya hesapları aracılığıyla da satışa sunduklarını ve tüketicilerin bu sayede kadın emeğinin değerlendirilmesine katkı sağlayabileceğini söylüyor. Üreticiler ayrıca nar ekşisi yapımını gelecek nesillere aktarmayı, geleneksel tekniği korumayı hedeflediklerini vurguluyor.

Elif Berberoğlu ve Meryem Doğu gibi kooperatif üyeleri, ninelerinden gördükleri usulle çalıştıklarını, sabahın erken saatlerinden itibaren emek vererek lezzetli ve hijyenik ürünler ortaya çıkardıklarını ifade ediyor. Kooperatif başkanı Fatma Ereşmeli ise üretimin tamamen organik koşullarda gerçekleştiğini, ürünleri satın alarak bölge kadınlarının gelirine destek olunabileceğini belirtiyor.

DENİZLİ’NİN GÜNEY İLÇESİNDE YETİŞEN DELİ NARLARIN TAHTA İLE VURULARAK ÇIKARILAN TANELERİNDEN ELDE EDİLEN NAR SUYUNDAN YAPILAN NAR EKŞİSİ, SOFRALARIN BAŞ TACI OLDU.