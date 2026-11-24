tarla balıkçılığı milas'ta karada deniz balığı üretimine dönüşüyor:

Muğla’nın Milas ilçesinde toprak havuzlarda yürütülen tarla balıkçılığı, deniz balıklarının karada üretilebilmesini sağlayan özgün bir model olarak öne çıkıyor. Özellikle Avşar, Ekinambarı ve Savran çevresinde yoğunlaşan faaliyetlerde çipura, levrek ve granyöz türleri yetiştiriliyor; üretim bölgenin tuzlu yeraltı suyu ve toprak havuz altyapısına dayanıyor.

üretim süreci ve su yönetimi:

Modelde su temini artezyen kuyuları aracılığıyla sağlanıyor. Havuzların yönetimi, balıkların gelişim süreçleri ve su kalitesinin düzenli izlenmesi üretimin ana öğeleri arasında sayılıyor. Tarla balıkçılığında doğru su yönetimi ve havuz uygulamaları, deniz türlerinin karada verimli biçimde yetiştirilmesine olanak tanıyor.

ekonomi, kapasite ve işletme yapısı:

Milas İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birlik Başkanı Muhammet Toguç üretimi ve bölgenin potansiyelini şu sözlerle anlattı: "Bölgemizde birliğimize kayıtlı işletme bulunmakta. Bunların da yıllık ortalama kapasiteleri 8 bin 750 ton yıldır. Bölgemizde yer altından çıkan tuzlu suyu artezyen kuyuları vasıtasıyla çıkan tuzlu suyu elektrik enerjisi kullanarak kepçeler yardımıyla açmış olduğumuz topraklardaki tarladaki havuzlarda üretim yapmaktayız. Ürettiğimiz balıklar deniz balığı türleri. Dolayısıyla yer altından çıkan su tuzlu olduğu için levrek, çipura ve granyözdür. Bu ürettiğimiz balıklar genelde iç piyasaya bu balıklarımızı pazarlamaktayız ve bölgemizdeki turizme ağırlıklı bölgelere sahil kısımlarına, restoranlara, büyük marketlere, ihracata da ürünlerimizi göndermekteyiz. Balığımız görüntüsü ve kalite et kalitesi olarak çok iyi bir balıktır. Bunun sebebi de yer altından çıkan tuzlu suyu kullanmamızdır. Bölgemizdeki işletmelerin yaklaşık yüzde 85’i küçük aile işletmeleridir. Milas bölgesinde yaklaşık 70 bin dönümlük bir havzada üretim yapılmakta. Bir de bu mahallelerin şunu da parantez içinde söyleyebiliriz, bu mahalleler tuzlu su çıkan bölgelerinde yapılmakta. Bu bahsetmiş olduğumuz tuzlu su herhangi bir zirai üretim için kullanılabilen bir su değildir. Ya da toprak havuzlar üretime başladıktan sonra yer altından tuzlu su çıkmaya başladığı söylenemez. Zaten bölgede böyle bir atıl olarak kullanılmayan bir tuzlu su vardı. Arazi çoraktı. Bu çorak arazi ve kullanılmayan tuzlu suyu ekonomiye kazandırıyoruz diyebiliriz"

Tarla balıkçılığı işletme sahibi Şerafettin Kaçar ise tesislerin ölçeğini şu cümlelerle paylaştı: "Bizim bu tesisimizde yedi tane havuzumuz var. Yedi havuzda da şu an granül bakıyoruz, kaya levreği. Diğer tesislerde çupra, levrek, granül üretimi devam ediyor"

Öne çıkan rakamlar ve yapı: Birlik verilerine göre işletmelerin yıllık ortalama kapasitesi 8 bin 750 ton, üretim alanı yaklaşık 70 bin dönüm ve işletmelerin yaklaşık yüzde 85’i küçük aile işletmelerinden oluşuyor. Bu yapı, tarla balıkçılığının bölge ekonomisine doğrudan katkı sunmasını sağlarken, doğal kaynakların etkin kullanımına dayalı uygulamaların geliştirilmesinin önemini de ortaya koyuyor.

Milas’ta yıllardır uygulanan bu model, mevcut altyapı ve yerel koşullarla şekillenirken, iyi uygulamalarla sürdürülebilir bir üretim modeli haline gelmesi durumunda Türkiye çapında örnek gösterilebilecek bir potansiyel taşıyor.

MUĞLA'NIN MİLAS İLÇESİNDE TOPRAK HAVUZLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TARLA BALIKÇILIĞI, DENİZ BALIKLARININ KARADA YETİŞTİRİLMESİNE DAYANAN ÜRETİM MODELİYLE DİKKAT ÇEKİYOR