Günlük yaşam için bakım: Didim'de park ve spor alanları yenileniyor

Ortak kullanım alanlarında bakım çalışmaları:

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelinde parklarda ve açık hava spor sahalarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle parklardaki oturma grupları ile açık hava spor alanlarındaki ekipmanların bakım ve onarımları yapılarak zaman içinde yıpranan donatılara müdahale ediliyor.

Hedef: güvenlik ve işlevsellik:

Çalışmalar, alanların daha düzenli, güvenli ve işlevsel şekilde kullanılmasını sağlamaya odaklanıyor. Ekipler, düzenli bakım programları ve yerinde onarımlarla donatıların ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay şu ifadeleri kullandı: "Halkımızın günlük yaşamında kullandığı her alan bizim için değerli. Parklarımızdan spor alanlarımıza kadar kentimizin farklı noktalarındaki ihtiyaçları gözetiyor, bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha düzenli, daha işlevsel ve yaşam kalitesi yüksek bir Didim için çalışmaya devam edeceğiz"

Yetkililer, yapılan müdahalelerin kent sakinlerinin günlük kullanım deneyimini iyileştirmeye ve ortak alanlarda güvenliği artırmaya yönelik olduğunu vurguluyor.

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMIN BİR PARÇASI OLAN PARK VE SPOR ALANLARININ DAHA İŞLEVSEL VE BAKIMLI OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.