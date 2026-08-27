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Günlük yaşam için bakım: Didim'de park ve spor alanları yenileniyor

Didim Belediyesi, park ve açık hava spor alanlarındaki oturma grupları ile ekipmanların bakımını sürdürüyor; hedef güvenli ve düzenli kullanım.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Günlük yaşam için bakım: Didim'de park ve spor alanları yenileniyor

Ortak kullanım alanlarında bakım çalışmaları:

Didim Belediyesi ekipleri, kent genelinde parklarda ve açık hava spor sahalarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle parklardaki oturma grupları ile açık hava spor alanlarındaki ekipmanların bakım ve onarımları yapılarak zaman içinde yıpranan donatılara müdahale ediliyor.

Hedef: güvenlik ve işlevsellik:

Çalışmalar, alanların daha düzenli, güvenli ve işlevsel şekilde kullanılmasını sağlamaya odaklanıyor. Ekipler, düzenli bakım programları ve yerinde onarımlarla donatıların ömrünü uzatmayı hedefliyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay şu ifadeleri kullandı: "Halkımızın günlük yaşamında kullandığı her alan bizim için değerli. Parklarımızdan spor alanlarımıza kadar kentimizin farklı noktalarındaki ihtiyaçları gözetiyor, bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha düzenli, daha işlevsel ve yaşam kalitesi yüksek bir Didim için çalışmaya devam edeceğiz"

Yetkililer, yapılan müdahalelerin kent sakinlerinin günlük kullanım deneyimini iyileştirmeye ve ortak alanlarda güvenliği artırmaya yönelik olduğunu vurguluyor.

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMIN BİR PARÇASI OLAN PARK VE SPOR ALANLARININ DAHA...

DİDİM BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE GÜNLÜK YAŞAMIN BİR PARÇASI OLAN PARK VE SPOR ALANLARININ DAHA İŞLEVSEL VE BAKIMLI OLMASI İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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