Gurbetçilere Almanya sosyal güvenlik hakları için ücretsiz danışmanlık

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mersin İl Müdürlüğü, Almanya'da çalışan Türk vatandaşları ve aile bireylerine yönelik bilgilendirme amaçlı "Türkiye-Almanya Danışma Günleri"nin 1-3 Aralık 2026 tarihlerinde Adana'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Etkinlik, Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında sağlanan hakların doğru ve kapsamlı biçimde aktarılması hedefiyle düzenleniyor.

Hangi illerden kimler yararlanabilecek:

Danışma günlerinden Mersin'in yanı sıra Adana, Osmaniye, Niğde, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile aile bireyleri yararlanabilecek. SGK Mersin İl Müdürü Ali Koç, sözleşmenin Almanya'da çalışan vatandaşlara önemli haklar sağladığını hatırlatarak, bu hakların Türkiye'de de kullanılabildiğine dikkat çekti. Koç, vatandaşların haklarını doğru öğrenmelerinin önemini vurguladı ve etkinliğe katılım çağrısı yaptı.

Görüşme konusu ve uygulama bilgileri:

Danışma günlerinde yaşlılık, malullük, ölüm, hastalık hallerinde sağlanan haklar ile yurt dışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi gibi konular ele alınacak. Katılımcılar Türk ve Alman uzmanlarla bire bir görüşme yaparak sorularına doğrudan yanıt alabilecekler. Hizmetin ücretsiz ve Türkçe ile Almanca dillerinde sunulacağı bildirildi.

Etkinlik, SGK Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binasında yapılacak. Program saatleri şöyle: 1 Aralık Salı 10.30-17.00, 2 Aralık Çarşamba 09.30-17.00 ve 3 Aralık Perşembe 09.30-17.00. Danışma hizmetinden yararlanmak isteyenlerin önceden randevu alması gerekiyor.

Randevu almak için başvurulacak telefon numaraları: 0 312 432 12 26 veya 0 312 432 12 29. Görüşmeye gelirken vatandaşların kimlik, Türk sigorta sicil numarası, tahsis numarası, yabancı ülke sosyal güvenlik veya sicil numarası ile Almanya’da bulundukları döneme ilişkin ikamet ve çalışma yerlerine ait belgeleri yanlarında bulundurmaları işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır.

SGK, 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamındaki hakların etkin şekilde kullanılabilmesi için vatandaşları danışma günlerine katılmaya davet ediyor.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) MERSİN İL MÜDÜRÜ ALİ KOÇ, ALMANYA’DA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARI İLE AİLE BİREYLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEĞİ 'TÜRKİYE-ALMANYA DANIŞMA GÜNLERİ'NİN 1-3 ARALIK 2026 TARİHLERİ ARASINDA ADANA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.